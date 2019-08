Ugala teater alustab 100. hooaega

Ugala teater avab oma 100. hooaja 14. septembril teatri lavastusega "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus". Lavastust mängitakse vaid Viljandis Ugala teatri suures saalis, kasutades selleks ära pea kõik lavatehnilised võimalused. Loo keskmes on äsja 100-aastaseks saanud Allan Karlsson, keda kehastab Aarne Soro. Oma 100. sünnipäeval otsustab Allan jätta selja taha elu Viljandi eakatekodus ning akna kaudu põgeneda. Algab peadpööritav ja plahvatusterohke tagaajamine läbi suvise Viljandimaa, aga ühtlasi ka rännak läbi Allan Karlssoni elu ja maailma lähiajaloo sõlmpunktide. Rootsi kirjaniku Jonas Jonassoni 2009. aastal ilmunud esikromaanil põhineva lavastuse dramaturg on Priit Põldma ning lavastab Ringo Ramul.

16. oktoobril jõuab Ugala teatri väikeses saalis lavale Vallo Kirsi lavastus "Kuidas minust sai HAPKOMAH", mis valmib koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti XIII lennuga. Lavastus põhineb samanimelisel raamatul, milles sisalduvad lood narkosõltuvusest Eestis jahmatasid tuhandeid lugejaid juba siis, kui need ilmusid järjejutuna portaalis Nihilist.fm. Romaani dramatiseeris Jim Ashilevi, muusikalise kujundajana on loomingulisse meeskonda kaasatud ka räppar Mart Rauba ning laulusõnad loob Sass Henno.

Novembris esietenduvad kaks lavastust: Andres Noormetsa ülevõllikomöödia "Lotomiljonärid" ning Liis Aedmaa ja Laura Kalle rohkete lauludega lavakava "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi".

Andres Noormetsa kirjutatud ja lavastatud "Lotomiljonärid" on live-show, mis toob teatrilavale telemängu ja lotovõidud. Lavastuse idee põhineb Terje Hoeli samanimelisel kuuldemängul. "Lotomiljonärid" esietendub Ugala teatri suures saalis 9. novembril.

Ugala 100. tegutsemisaastal toovad teatri dramaturgid Liis Aedmaa ja Laura Kalle lavale lavakava ajast, mil Ugala teater oli 17-aastane. Algupärand "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" põhineb kunagise Ugala dekoraatori Tseko Kangilaski sisse seatud majaraamatul, mida Ugala trupp pidas 1936. aasta oktoobrist 1937. aasta juunini. Raamatu külgedelt pärinevate luuletuste ja lugude saatel saab publik osa toonase trupi proovidest, etendustest, ringreisidest, armumistest ja nöökamistest, kuid ka ühiskonna- ja kultuurikriitilistest mõttekäikudest. Nüüd, 83 aastat hiljem, kerkib vaatajate ette tollane Ugala teater. Lauludele loob originaalmuusika Peeter Konovalov. "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" esietendub Ugala teatri väikeses saalis 30. novembril.

Jõulukuul muutub Ugala teatri suur lava muinasjutumaailmaks. Oleg Titov toob lavale tuntud muinasjutu "Tuhkatriinu". Koos publikuga rännatakse unistusteilma, otsitakse üles muinasjutumaa ja vaadatakse, kas seal elavad endiselt kuningad ja printsid, võlurid ja haldjad ning kas armastus ja headus saavad ikka ahnuse ja kadeduse üle võidu. "Tuhkatriinu" esietendub suures saalis 5. detsembril.