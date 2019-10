"Kuidas minust sai HAPKOMAH" peaosaline võtab lavale kaasa isikliku kogemuse

"Väga palju on tegelikult sõprusringkonnas olnud inimesi, kes tänaseks päevaks on kas siis terved või siis on kusagil mujal. Sealt on palju võtta," tõdes Viljandi kultuuriakadeemia kolmanda kursuse üliõpilane "Aktuaalsele kaamerale".

Lavastaja Vallo Kirs lisas, et moraalilugemise ja olukirjelduse vahel on peen joon, mida lavastuse materjal anonüümse autori käe all on väga hästi tabanud. "Peen joon, kuidas mitte lugeda moraali, aga seejuures anda väga selgelt mõista, et need on sõnumid teispoolsusest, te ei taha siia tulla. Seda, kuidas me seda peent autori niidistikku lavastuses endas tabame, seda saab näha," ütles Kirs.

"Kuidas minust sai HAPKOMAH" on ühe anonüümse eesti mehe julge ja halastamatu lugu, mis avaldati raamatuna neli aastat tagasi. Jim Ashilevi dramatiseeringus jõuab see Ugalas teatrivaatajate ette.

Oma näitlejadebüüdi kutselises teatris teevad Viljandi kultuuri-akadeemia 13. lennu näitlejatudengid.