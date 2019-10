HAPKOMAH jõuab Nihilist FMist Ugala lavale

Lavastus põhineb samanimelisel raamatul, milles sisalduvad lood narkosõltuvusest Eestis jahmatasid tuhandeid lugejaid juba siis, kui need ilmusid järjejutuna portaalis Nihilist.fm. Autor pseudonüümiga HAPKOMAH rääkis brutaalse detailitäpsusega sellisest Eestist, mida keegi meist ei taha tunda, kuid mis ometi varitseb siinsamas kõrval: kõrvalkorteris, kõrvaltoas, kõrvalistmel. Kroonik HAPKOMAH seab meid fakti ette: see kõik on reaalne. See juhtub meiega siin ja praegu.

"Kuidas minust sai HAPKOMAH" esietendub Ugala teatri väikses saalis 16. oktoobril ning sobib vaatamiseks alates 14. eluaastast. Kunstnikuna on lavastusmeeskonda kaasatud Nele Sooväli, muusikalise kujunduse loob Mart Rauba ja laulusõnad Sass Henno. Liikumisjuht on Jaanika Tammaru, videokunstnik Kärt Petser ja valguskunstnik Villu Konrad. Lavastaja assistent on Tõnis Veelmaa (TÜ VKA).

Laval on TÜ VKA teatrikunsti 13. lennu tudengid Rainer Elhi, Mihkel Kuusk, Ruuben-Joosua Palu, Miika Pihlak, Karmel Naudre, Maria Paiste ja Marion Tammet.