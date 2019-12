Lavastuse "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" aluseks on Ugala teatri eluolu 1930. aastatel

Ugala teatri trupp pidas 1936. aasta oktoobrist 1937. aasta juunini majaraamatut, mille külgedelt leiab sissekandeid erinevatest juhtumistest. 83 aastat hiljem jõudis Liis Aedmaa ja Laura Kalle lavastuses "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" vaatajate ette tollane Ugala teater.

Ugala teater tegutses 1937. aastal rendipinnal Seasaare kõrtsi teisel korrusel, vahendas "Aktuaalne kaamera". Päris oma majani jõuti alles aastaid hiljem. Autor ja lavastaja Liis Aedmaa tõi välja, et kui toona mindi teatriga väljasõidule, siis mööda kitsarööpmelist raudteed pidi kaheks nädalaks ning ööbiti vagunis pead-jalad koos. "Selline pidev üksteise silma all olemine ja kõige koos tegemine teeb ilmselt ka inimsuhted osalt kindlasti lähedasteks, aga teisalt ka kindlasti keeruliseks," selgitas ta.

Autor ja lavastaja Laura Kalle sõnas, et kuigi lavastuse "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" aluseks on reaalselt Ugalas töötanud inimesed, siis on nad nende põhjal loonud siiski fiktiivsed tegelaskujud. "Kuivõrd nendest säilinud tegelikke ajaloolisi andmeid ei ole üleliia palju, sest neil on väga erinevad elusaatused, siis oleme loonud nende raamatulehtede põhjal uued tegelased," selgitas ta ja lisas, et loodetavasti on nad nende inimeste suhtes olnud ausad ja väärikad.

Lavastuses "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" mängivad Jaana Kena, Laura Kalle, Martin Mill, Ringo Ramul, Tarvo Vridolin, Peeter Konovalov ja Aili Nohrin. Helilooja on Peeter Konovalov, kunstnik Liina Unt, valguskujundaja Sander Aleks Paavo.