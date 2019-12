Teatrisõbrad külastasid Ugala teatrit 2019. aastal 88 500 korda

Ugala teatri juhina alustas tööd Garmen Tabor ja loomingulise juhina Tanel Jonas. Teatrietendusi külastati 2019. aastal üle 88 500 korra, mis on samas suurusjärgus püsinud viimased kolm aastat.

Aasta esimese uuslavastusena jõudis Viljandis publiku ette muusikal "Once", mida külastati aasta jooksul enam kui 19 300 korda. Veebruaris esietendus väikeses saalis "Surmkindlad asjad siin elus" – näidend, mida lavastaja Andres Noormets oli juba enne esietendust nimetanud lotovõiduks. Perekonnadraama kannab Ugala mängukavas alates esietendusest märget "välja müüdud".

Kevadhooajal tõi Ott Aardam oma viimase lavastusena Ugala teatri loomingulise juhi rollis lavale komöödia "Toru. Krossides läbi elu" ja Taago Tubin pöördus pärast muusikali "Once" väljatoomist kammerlikuma materjali juurde, elustades Eno Raua unustuse hõlma vajunud põnevusromaani "Etturid".

"Etturid" sai ka Ugala teatrisuve üheks osaks. Lavastust mängiti menukalt Kukenoosi küünis Albus ja see naaseb samasse mängupaika ka järgmisel suvel. Ühe-suve-lavastusena mängiti Ugala suures saalis Andres Noormetsa ja Esko Salervo loodud müsteeriumit "Ruth", mille nimitegelast kehastas Ameerikast suveks Viljandisse sõitnud action-teatri looja Ruth Zaporah.

Septembris avas kauaoodatud Ugala juubelihooaja Ringo Ramuli lavastus "Saja-aastane, kes hüppas aknast alla ja kadus", mis kasutas ära pea kogu teatri suure lava tehnilise võimekuse. Vallo Kirs tõi aga koostöös TÜ VKA 13. lennu näitlejatudengitega lavale noortelavastuse "Kuidas minust sai HAPKOMAH". Sotsiaalselt tundliku lavastuse iga etenduse järel toimub koostöös Viljandi politsei ja Viljandi haigla spetsialistidega publikuvestlus mitmesugustel sõltuvus- ja narkoteemadel. Teema ja lavastuse olulisusest ning publikuootusest annab märku ka tõik, et senimaani on lavastust mängitud välja müüdud saalidele kõikjal üle Eesti.

Aasta lõpus tõi Andres Noormets lavale juba oma kolmanda lavastuse sel aastal, ülevõllikomöödia "Lotomiljonärid". Novembris jõudis publiku ette Ugala teatri dramaturgide Liis Aedmaa ja Laura Kalle ühislavastus "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi", mis taaselustas rohkete laulude saatel 83 aasta tagused Ugala teatri seigad ja suhted.

Detsembrikuus jätkas teater juba 1980ndatel Viljandist alguse saanud jõululavastuste traditsiooni. Oleg Titov lavastas igihalja muinasjutu "Tuhkatriinu", mis täitis Ugala teatrimaja suurte ja väikeste teatrisõpradega.

Ugala juubelihõngulises aastas tähistati lisaks teatri 100. hooaja algusele ka väärikate lavajõudude Peeter Jürgensi (80) ja Vilma Luige (60) juubeleid. Samuti jätkusid teatrile omaseks saanud lisaüritused: teatrigaleriis jõudsid kunstihuvilisteni arvukad näitused, toimusid menukad kevad- ja sügispeod, teatrikohvikus mitmesugused teemanädalad, raamatuesitlused ning alguse sai uus vestlusõhtute sari "Kolleeg kohtub kolleegiga".

Ugala teatrisse jõudis sel aastal mitu hinnatud teatripreemiat. Eesti teatri aastaauhinna pälvis haldus- ja administratiivtöötaja kategoorias Mari Nurk ning Ants Lauteri nimelise auhinna sai Martin Mill. Aarne Sorole anti üle Hea Teatri auhind, millega Eesti teatriuurijate ja -kriitikute ühendus tunnustab Eesti tähelepanuväärsemaid teatritegijaid. Viljandi linna preemia pälvisid sel aastal mitmed ugalalased: Peeter Jürgens sai elutööpreemia, linna kultuuripreemia Kristiina Alliksaar ja teatripreemia Ülle Konovalov. Ühtlasi tunnustas linn Ugala teatrit kui laste- ja noortesõbralikku ettevõtet.