Kunstimess Foto Tallinn kuulutas välja premeeritud kunstnikud

5000-eurose Artproofi produktsioonistipendiumi pälvis Kristina Õllek. "Kristina projekt oli žürii hinnangul põnev kombinatsioon suureformaadilise fotokunsti ja installatsiooni vahel," sõnas Artproofi müügijuht Taavi Rekkaro. Kunstnik sai stipendiumi toel produtseerida oma messil esitletava Põhjamere ökoloogiat uuriva uue teosteseeria "Filter feeders, double binds and other silicones" (2019).

Erarahastuse platvorm Outset Eesti toetas messilt Eesti kunstnike teose ostmist, mis kingitakse tuleval aastal rahvusvahelise muuseumi kogusse. Tallinnasse kutsutud rahvusvaheline žürii koosseisus Roos Gortzak (Kaasaegse Kunsti Keskus Vleeshaal), Melanie Bühler (Frans Hals Museum) ja Karin Laansoo (Outset Estonia/Kai kunstikeskus) valis messivalikust välja Mari-Leen Kiipli ja Cloe Jancise teosed.

Mari-Leen Kiiplilt valis žürii videoteose "Fish That Swallows the Earth/ Particles That Dance in the Sunrays" (2018). Žürii liige Melanie Bühler tõstis Kiipli teose puhul esile selle ajakohasust, kuivõrd kunstnik uurib teoses inimese ja looduse vahelist seost. "See teos hõljub popi ja looduse, disko ja muda vahel, vihjates samal ajal ühele kaasaja kõige põletavamale teemale," kommenteeris ta.

Teine Outseti Eesti ostukomisjoni valik oli foto Cloe Jancise seeriast "Ootamine igaviku seisukohalt" (2019). Žüriile avaldas ennekõike muljet Jancise väljapaneku läbimõeldus ja tundlik kujundus. "Meil oli raske valida kunstniku seeriast ühte teost, kuna tema loodud installatsioon mõjus niivõrd terviklikult. Teoste paigutus toetab igati ka Cloe seeria temaatikat, mis vaatleb täielikkuse igatsust ja ühtesulandumise püüdlusi," märkis Roos Gortzak.