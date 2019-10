Delfi sünnipäevaks valmib netikommentaaridel põhinev kontsertlavastus

Lavastaja Eva Koldits selgitas "Terevisioonis", et uudisteportaal Delfi saab 20. aastaseks ning selleks puhul valmib kontsertlavastus "Anonüümne igatsus". "Lavastuse tekst koosneb eranditult Delfi netikommentaaridest ning Eero Epner, kes on selle põimiku kokku pannud, on läbi töötanud viimase 20 aasta kommentaarid," sõnas ta ja lisas, et positiivseid kommentaare on mahu mõttes vähem ning neid peab otsima. "Kui inimene rõõmustab meeletult, siis see peegeldub iseenesest, seda ei pea kirjutama kuhugi."

"Üks huvitav tendents on see, kuidas kangelased on 20 aasta jooksul muutunud ka antikangelasteks," tõdes Koldits ja sõnas, et nad ei anna oma lavastuses ühtki hinnangut. "Siis me oleksime ise kommentaari kommenteerijad, aga seda me ei taha olla."

Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald sõnas, et kuna kuus tuleb Delfis mitusada tuhat kommentaari, siis on neid aastate jooksul olnud miljoneid. "Ma arvan, et Eero on lisaks meie moderaatoritele enim kommentaare lugenud ja nende elanud inimene," lisas ta ja kinnitas, et kommentaarium on ühiskonna peegel. "Vahel on see valuline, laiguline ning kõigile ei meeldi, aga tegelikult on need 20 aastat peegeldanud seda, mis on Eestis toimunud."

"Meie ümber ongi inimesi, kellel polegi hästi elus ning kellel on ainukene võimalus midagi ühiskonnas kaasa rääkida, kirjutades kommentaariumisse mõne hea või halva sõna," ütles Soonvald ja rõhutas, et nii netikommentaarid kui ka värske lavastus on Eesti inimeste peegeldus. "Mõnikord on hea lugeda kommentaare ja mõelda, et Eestis ei ole kõik nagu Tallinna kesklinnas, soe, kena ja reklaamplakateid täis, vaid kusagil on ka teistsugust elu."

Kommentaarid kannavad ette Anu Lamp, Sergo Vares ja noorte segakoor Vox Populi, muusika on kirjutanud Erki Pärnoja ja Marti Tärn. Lavastaja Eva Koldits, helikunstnik Marko Erlach, valguskunstnik Meelis Lusmägi, kommentaaride põiming Eero Epner.