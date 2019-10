"GO WEST. Meie ideaalmaailmad" toob näitusepublikuni hingeelu arheoloogia

"Ma ise mõtlen, et see on nagu hingeelu arheoloogia, mida me oleme selle näitusega teinud. Me oleme pannud esemeid, nagu arheoloogid panevad potikilde ja erinevaid objekte ja selle kaudu proovivad jutustada kunagi elanud inimeste lugu, siis meie räägime enda põlvkonnast," selgitas Pikkov "Aktuaalsele kaamerale".

Galeriis Positiiv avatud väljapanek jutustab nõukogude noorte ideaalilmadest. Ehkki teismeliste paralleelelu vormid on tänaseks muutunud, siis sisu on ikkagi sama - unistus põnevamast maailmast, kus argielu kohal hõljuvad filmi- ja rokkstaarid, kelle näod kleebitakse pühapiltideks isiklikel altaritel.

"Ma arvan, et need, kes on oma mälestused, laulikud, pildid kõik alles hoidnud, et nemad on kontaktis oma teismelisega. Need, kes on kooliaegsed kogud ja värgid ära visanud, mul on küsimus neile, kas nad tahavadki selle etapi ära unustada, selja taha jätta, on nad edasi läinud," ütles näituse kuraator Kristel Schwede, et tahab läbi näituse uurida kas erinevad minad, mis meis kõigis olemas on, kas need on nende siiamaani tähtsad või ei ole.