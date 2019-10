Galerii. Ansambel U: võttis ette uuskeerukad muusikateosed

Uuskeerukus (new complexity) on termin, mis võeti kasutusele 1980. aastatel eesmärgiga vastanduda 1970. aastatel esile kerkinud uuslihtsuseks nimetatud muusikalisele mõtlemisele.

Kavas:

- Brian Ferneyhough (1943) "Mort subite" pikolole, klarnetile, vibrafonile ja klaverile (1990)

- Harrison Birtwistle (1934) "Some Petals from my Twickenham Herbarium" pikolole, klarnetile, kellamängule, klaverile, viiulile ja tšellole (1969)

- Peter Maxwell Davies (1934–2016) "Economies of Scale" klarnetile, viiulile, tšellole ja klaverile (2002)

- Andrus Kallastu (1967) "Tropus de profundis" flöödile, klarnetile, löökpillidele, klaverile, viiulile ja tšellole (2013)

- James Dillon (1950) "Diffraction" soolopikolole (1986)

Ansambel U: esitab nii kaasaegse muusika klassikasse kuuluvaid teoseid kui ka eksperimentaalseid kompositsioone. Lisaks paljudele esinemistele kodumaal on U: tutvustanud eesti muusikat aastate jooksul mitmel pool maailmas. Ansambli asutasid 2002. aastal Tarmo Johannes ja Taavi Kerikmäe ning selle koosseisu kuulub kuus muusikut: Tarmo Johannes (flööt), Helena Tuuling (klarnet), Merje Roomere (viiul), Levi-Danel Mägila (tšello), Taavi Kerikmäe (klaver) ja Vambola Krigul (löökpillid).

"URR – Ansambel U: Rahvusringhäälingus" on 2013. aastal alguse saanud kontserdisari, mis sündis U: 10. tegevusaasta tähistamiseks koostöös Klassikaraadioga ning kus U: tutvustab olulisemaid nüüdismuusika teemasid Klassikaraadio otse-eetris.