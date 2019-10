Sarja "Kõrvaring" avakontserdil kõlab Igor Stravinski ja Philip Glassi looming

"Kõrvaringi" esimesel kontserdil tulevad esitamisele teosed Igor Stravinskilt, Philip Glassilt ja Iannis Xenakiselt. Need on autorid, kelle looming juba nende eluajal mõjutas 20. sajandi muusikalisi suundumusi. Kavas on ka Läti helilooja Pēteris Vasksi ja tema kaasmaalase Artūrs Maskatsi teosed. Mitmed kavas olevatest teist kõlavad Eestis esmakordselt.

Ettekandele tulevad:

Philip Glass "Company"

Artūrs Maskats Concerto Grosso

Pēteris Vasks "Vientuļais eņģelis" ("Üksildane ingel")

Iannis Xenakis "Voile"

Igor Stravinski Concerto in D "Basel"

Viiulil ja dirigendina astub üles Tallinna Kammerorkestriga varemgi koostööd teinud Hugo Ticciati, kes on Rootsi kaasaegse muusika festivali "O/MODƏRNT" eestvedaja. Ticciati ja orkestriga jagab lava tšellovirtuoos Julian Arp, kes on Vene legendaarse tšellisti Boris Pergamenštšikovi üks viimaseid õpilasi.

Tallinna Kammerorkester, mis asutati 1993. aastal, on Eesti ainus püsikoosseisuline keelpilliorkester. Orkestri asutaja ja kunstiline juht on Tõnu Kaljuste.