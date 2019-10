Jaanika Palm: lastekirjanduse puhul on oluline, et kõik poleks ainult huumor

Vikerraadio hommikuprogrammis oli külas kirjandusuurija Jaanika Palm, kes rääkis huumorist lastekirjanduses. Ta tõi muu hulgas välja, et huumori puhul on lasteraamatutes oluline, et see kõik poleks ainult huumor, sest huumor tõuseb esile ainult võrdluses erinevate asjadega.

Palm kinnitas, et huumor on kindlasti üks elementidest, miks lapsed raamatu kätte võtavad. "Kui lapsed raamatukokku tulevad või raamatupoodi lähevad, siis nad kindlasti küsivad raamatut, mis oleks põnev ja naljakas. Need kaks elementi on need, mis neid tegelikult raamatute juurde toovad."

Ta lisas, et tegelikult ei too need kaks asja raamatute juurde mitte ainult lapsi, vaid ka täiskasvanuid.

Aga huumorist rääkides tõdes Palm, et kõik huumoriuurijad kinnitavad, et absoluuthuumorit, mis kõigile ühtviisi sobiks, olemas ei ole. "Nad ütlevad, et nali sünnib konkreetsete inimeste ja konkreetse asja vahel. Huumor ei pea olema ainult teksti kujul. Huumor võib olla piltide, GIF-ide, Twitteri-säutsude ja erinevate asjade puhul. Näiteks võib teda olla ka muusikas."

Palm ütles, et tema jaoks on näiteks väga huvitav see, kuidas nootide ja helidega midagi naljakat edasi anda.

Ta lisas siiski, et tõenäosus, et sama asja peetakse naljakaks, suureneb siis, kui inimesed on samast rahvusest, samas eagrupist ja kui inimestel on omavaheline hingeline lähedus. "Ongi öeldud, et mida võõramad teise inimesega olete, seda rohkem tuleb nali lahti seletada. Kui te olete oma sõprade vahel, siis teinekord piisab ühest sõnast ja kõik saavad aru, mis nalja taga oli."

Lastele sobib Palmi sõnul alati see nali, kui keegi satub täbarasse olukorda. "Eriti tore, kui see on mõni autoriteet, täiskasvanu, õpetaja, kes satub naljakasse olukorda, või ema-isa, kes käitub ootamatult." Ta tõi tegelastest välja onu Ööbiku ja Karlssoni katuselt.

Aga kõik ei saa olla kogu aeg huumor. "Huumori puhul on raamatutes väga oluline see, et see poleks alati huumor. Huumor tuleb välja ainult erinevate asjadega võrreldes või võrdluses."

Palm rääkis, et näiteks Kivirähki puhul on palju asju, mis teevad ta loomingu naljakaks. "Aga Kivirähki puhul on ka see, et sul peab olema kontekst ja taust selle taga olemas, et sa oskaksid neid asju naljakana näha."

Ta märkis, et uuritud on ka seda, kuidas keha toimimisega seotud naljad on laste jaoks nende arengus väga olulised. "Tänu sellele suudavad nad igasugustest pingetest vabaneda". Seepärast tuleb Palmi sõnul ka iga aasta palju vastavasisulisi raamatuid. "Selle peale ei tasu endast väljuda."

Palmi sõnul on üks Ameerika uurija välja toonud, et humoorikatele lasteraamatutele ei kiputa auhindu andma. "Vaatasin ka ise, et sama autori teosed, mis on tõsisemate teemadel, on saanud auhindu. Aga Eesti kontekstis see nii ei ole. Kui vaadata kultuurkapitali auhindu, siis humoorikad teosed on saanud samamoodi auhindu."

Teoreetilisi uurimusi lastekirjanduse ja huumori suhetest on tehtud väga vähe, tõdes Palm. "Me muidugi loodame, et kui meie seminar on ära olnud, siis tuleb neid kõvasti juurde."