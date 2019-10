Joshua Stephenz: muusika aitab maailma paremini mõista ning iseendaga kontakti saada

Kevadel ilmunud omanimelisel debüütalbumil pakkus Joshua Stephenz, kodanikunimega Carl Tuulik, kuulajatele popist, elektroonikast ja soulist mõjutatud lugusid. Müürilehele antud lühiintervjuus kinnitas muusik, et tema jaoks on oluline pidevalt oma maailma avardada ning uusi asju proovida.

Räägi lühidalt, kes on Joshua Stephenz.

Joshua Stephenz on muusikaline nähtus. Ma pigem ei taha ennast väga konkreetselt kuskile kasti paigutada ja öelda, et olen just produtsent või DJ. Kuna mulle meeldib uusi asju proovida ja olla pidevas liikumises, siis on hea, kui jääb mingisugune defineerimatu vabadus. Vabadus liikuda muusikaliselt ükskõik kuhu. Näiteks olen viimasel ajal keskendunud laulukirjutamisele ja laulmisele. Praegu tunnen, et see on minu jaoks kõige põnevam. Kuhugi pole kadunud ka produtseerimine, kuigi parasjagu naudin just teiste produtsentidega koos töötamist.

Sa mängid ka saksofoni ja bassi. Kuidas sa muusika juurde jõudsid ning milline on sinu teekond seni olnud?

Minu teekond on läinud siiani päris õnnelikult. Hakkasin saksofoni õppima Tabasalu muusikakoolis Kalev Konsa käe all kaheksa-aastaselt ja sellest ajast saati on kõik kuidagi väga sujuvalt kulgenud. Kogu aeg on õnnestunud olla ümbritsetud andekatest inimestest, kellelt on olnud palju õppida. Tõenäoliselt hakkas asi pihta sellest, et kõik minu pereliikmed kas laulsid, kirjutasid muusikat või mängisid pilli. Nii et olin juba väga varajasest east muusikast ümbritsetud. Vahel isegi tundsin, et olen selle pere ainus mittemusikaalne liige, aga siis asusin vaikselt tegutsema ja tuli välja, et saan päris hästi hakkama.

Oled öelnud, et su debüütalbum on sissejuhatus sinu maailma. Milline see maailm on?

Naudin muusikas nii mitmesuguseid asju. Ja erinevatel hetkedel tahan ka neid erinevaid asju teha. Nii et see kindlasti ei seisa paigal. Mulle meeldib mitmeid žanre proovida ja avastada, igast stiilist on võimalik leida midagi, mis kõnetab ja avardab maailma. Muusika, mida praegu teen, erineb juba aprillis välja tulnud albumist.

Suurem huvi muusika vastu sai aga alguse jazz'i, neo soul'i ja hiphopiga. Need on vast kõige kodusemad. Artistid, keda üles kasvades kuulasin, olid näiteks J Dilla, Robert Glasper, Michael Brecker, John Coltrane, Madvillain, MF Doom, Christian Scott, Jimi Hendrix, Pat Metheny. Okei, see on väga kirev loend. Pean tõdema, et olen tõesti kogu aeg erinevat muusikat kuulanud.

Oled võtnud sõna ka ühiskondlikel teemadel, näiteks konverentsil TEDx. Mil määral sa neid teemasid oma muusikas kajastad?

Muusikaga meeldib mulle juhtida inimeste tähelepanu kõigele ilusale ja heale, mis meil maailmas on. Usun, et heale keskendudes saame selle energia pealt korda saata suuri asju iseenda ning seeläbi ka teiste inimeste jaoks. Ma leian, et muusika aitab kogu maailma paremini mõista ning iseendaga kontakti saada.

Mida tulevik toob?

Tulevik toob kindlasti uut muusikat ja palju laulmist. Tahaks anda koos bändiga live-kontserte. Bändi kokkupanemine on põnev, ootan huviga, et saaks elavas esituses arranžeerida ning panna huvitavalt kõlama just selle päris muusikute koosluse. Olen bändidega aastaid koos muusikat teinud, aga selle sättimine Joshua Stephenzi lugude võtmesse on uus ja huvitav väljakutse. Tulevikus on kindlasti tulemas uut loomingut koostöös teiste produtsentide ja artistidega. See on miski, mida ma praegu väga naudin. Teistega koos töötamine ja nendelt õppimine. Ja tõesti, tahaks laulda, rohkem laulda. Küll saab.

Kus sa aega maha võtad?

Mu lemmikkoht ajaveetmiseks on Hiiumaa. Ma ei tea, kas seetõttu, et olen sealt pärit, või see lihtsalt ongi nii eriline paik. Tahan olla seal ja inspiratsiooni koguda nii palju kui võimalik.

Mis üritustel sa tavaliselt käid?

Proovin sattuda võimalikult palju üritustele, kus on hea muusika. Olgu siis tegu klassika, elektroonika või millegi muuga, kas kontserdi või DJ-seti kujul. Viimasel ajal olen tähele pannud, et TIKS korraldab häid pidusid.

Mis festivalil või üritusel sa tulevikus kindlasti esineda tahaksid?

Mul ei olegi vist mingit kindlat soovi. Meeldiks minna sinna, kuhu elu viib. Esineda kuskil, kus on inimesi, kes naudivad seda, mida teen.