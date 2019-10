Selgus Tartu kesklinna parkimismaja võidutöö

Teiseks tunnistati töö märgusõnaga "Katus-Tänav" - LÜNK arhitektid OÜ (Kaisa Lasner, Üllar Ambos, Ioannis Lykouras, Pille Noole) ja kolmandaks "Arkaad" - Raadius Arhitektid OÜ (Kaspar Stroom, Agur-Andri Tarmo, Amor Vaik, Viljar Orub).

Žürii hinnangul eristus võidutöö oma arhitektuurse kvaliteedi poolest ning kasutas kõige tabavamalt ära parkimismaja otstarbest ja linnaruumilisest paiknemisest tulenevaid võimalusi. "Võidutöö autor on paigutanud parkimismaja tundlikult linnaruumi, jättes selle ümber piisavalt õhku huvitavate vaadete tekkimiseks," seisab linnavalitsuse teates. Töö tugevusena toodi välja ka see, et võidutöös on hoone esimene korruse kogu ulatuses kavandatud kaubandus-teeninduspindadena, sh on ka avatud turuplats hoone Raekoja platsi poolses osas.

Arhitektuurivõistluse eesmärk oli leida Vabaduse pst 6 kavandatavale parkimismajale väärikas ja vanalinna sobiv arhitektuurne lahendus. Hoone ehitus algab siis, kui leitakse parkimismaja rajamisest huvitatud investor.