Teatris Piip ja Tuut jõuab lavale miisukal "Kassid"

Laupäeval, 2. novembril jõuab Haide Männamäe käe all teatris Piip ja Tuut lavale miisukal "Kassid". Laval on noored näitlejad Grete Konksi, Maarja Tammemägi, Stefan Hein, Kristjan Poom ja muusik Tõnu Raadik.

Rootsi autorite Agneta Elers-Jarlemani, Lennart Hellsingi ja Gunnar Edanderi lühimuusikali on tõlkinud Ülev Aaloe, tantsuseade loonud Marge Ehrenbusch, muusikajuht on Tõnu Raadik ning kunstnik Inga Vares.

"Kassid" on lauludega lavastus neljast hüljatud kassist, kelle igapäevane kaaslane on nälg. Igaühel neist on rääkida lugu tänavale jõudmisest. Männamäe lavastus on hoolimisest ja üksteise aitamisest. Nagu muusikal, aga tegelikult miisukal.

"Kasside" esietendus toimub teatrimajas Piip ja Tuut, aadressil Toom-Kooli 13, Tallinnas 2. novembril kell 12.00. Sel aastal jõuab publiku ette 10 etendust.

1. novembril kell 16 Piip ja Tuut Mängumajas NAKS festivalil (eelesietendus)

2.–3. novembril kell 12 Piip ja Tuut mängumajas

9.–10. novembril kell 12 Piip ja Tuut mängumajas

16.–17. novembril kell 12 Piip ja Tuut mängumajas

5.–6. detsembril kell 11 KAJA kultuurikeskuses Mustamäel

14. detsembril kell 11 Viimsi huvikeskuses