Haide Männamäe uuest miisukalist: see on täiesti aegumatu lugu

"See kasside lavastus on üks niisugune, mida ma juba tükk aega olen mõelnud, et ma tahaksin teha. Ega siis tühjast tahtmisest ei ole abi, sa pead hakkama tegema lihtsalt," selgitas Haide Männamäe.

Etenduse muusika eest hoolitseb Tõnu Raadik, kelle sõnul on Haide uskumatu ärarääkija. "Ma eile hakkasin talle helistama, et ära öelda ja see lõppes sellega, et nüüd me siis teemegi seda," naeris Raadik.

Näidendi rootslasest autorid Agneta Elers-Jarleman, Lennart Hellsing ja Gunnar Edander tulevad Männamäe sõnul ka esietendusele ise asja vaatama.

Lugu räägib neljast tänavakassist, kelle igapäevaseks eluks on nälg. "Selle loo puhul mulle tundub, et ta on täiesti aegumatu," kirjeldas Männamäe. "Ükskõik, millal sa ta jälle ette võtad. Seal on niisugused inimlikud väärtused, üksteisele toeks olemine."