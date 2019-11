PÖFF-i fookuses on Araabia kinokunst

Pimedate Ööde filmifestivali (PÖFF) fookuses on sel aastal araabia kinokunst, kuhu on koondatud nii sel aastal ilmunud filmipärlid kui ka viimase kümne aasta parimad linateosed. Kokku on valikus 14 erinevat filmi.

"Ilmselt ei pruugi see olla esimene kord, kui Euroopas saab näha araabia filmide retrospektiivi, kuid julgen arvata, et tegu võib olla suurima araabia filmikunsti ülevaatekavaga, mida on linastatud Euroopa filmifestivalidel," ütles programmi kokku pannud El Gouna filmifestivali juht Intishal Al Timimi.

Festivali avab Maroko režissööri Maryam Touzani film "Aadam". See on ugu valikutest, mille ees seisab vallaline rase naine konservatiivses araabia riigis. Film esilinastus viimasel Cannes´i festivalil ja Maroko on esitanud selle ka Oscarile.

"Aadam" Autor/allikas: Kaader filmist

Valikusse kuulub hulk rahvusvahelistel festivalidel auhinnatud teoseid. "Omar" ja "Theeb" on kandideerinud Oscarile. "Hedi" oli Berliini festivali parim debüütfilm ja võitis näitlemise Hõbekaru. "Barakah kohtub Barakah'ga" on Saudi Araabia romantiline komöödia, "Iraagi odüsseia" aga 3D-dokumentaalfilm.

Dokumentalistika Oscari-soosikuks on kava uuematest töödest nimetatud filmi "Salajane haigla", mis räägib elust pommitamise eest maa alla kolinud Süüria mässuliste hospidalis. Berliini festivali publiku üheks lemmikuks valitud "Kuritöö on kõnelda puudest" räägib neljast Sudaani kineastist, kes üritavad vanuigi taastada filmitraditsiooni riigis, kus see diktatuuri tõttu on katkenud. "Papicha" esindab tänavu Alžeeriat mitteingliskeelse filmi Oscari konkurentsis.

PROGRAMMI KUULUVAD 2019. AASTA FILMID:

"Aadam" ("Adam")

Režissöör: Maryam Touzani (Maroko-Prantsusmaa)

"Papicha"

Režissöör: Mounia Meddour (Prantsusmaa-Alžeeria-Belgia-Katar)

"Sa sured kahekümneselt" ("You Will Die at 20")

Režissöör: Amjad Abu Alala (Sudaan-Prantsusmaa-Egiptus-Saksamaa-Norra-Katar)

"Bagdadi varjud" ("Baghdad In My Shadow")

Režissöör: Samir (Šveits-Saksamaa-Suurbritannia)

"Kuritöö on kõnelda puudest" ("Talking About Trees")

Režissöör: Suhaib Gasmelbari (Prantsusmaa-Sudaan-Saksamaa-Tšaad-Katar)

"Kuritöö on kõnelda puudest" Autor/allikas: Kaader filmist

"Salajane haigla" ("The Cave")

Režissöör: Feras Fayyad (Süüria-Taani-Saksamaa-USA-Katar)

FILMID AASTATEST 2011–2018

"Surm müügiks" ("Mort à vendre", 2011)

Režissöör: Faouzi Bensaïdi (Maroko-Prantsusmaa-Belgia-Araabia Ühendemiraadid)

"Omar" (2013)

Režissöör: Hany Abu-Assad (Palestiina)

"Iraagi odüsseia" ("Iraqi Odyssey", 2014)

Režissöör: Samir (Šveits-Saksamaa-Araabia Ühendemiraadid-Iraak)

"Theeb" (2014)

Režissöör: Naji Abu Nowar (Jordaania-Suurbritannia-Araabia Ühendemiraadid-Katar)

"Hedi" ("Inhebek Hedi", 2015)

Režissöör: Mohamed Ben Attia (Tuneesia-Prantsusmaa-Belgia)

"Kui ma avan silmad" ("À peine j'ouvre les yeux", 2016)

Režissöör: Layla Bouzid (Tuneesia)

"Barakah kohtub Barakah'ga" ("Barakah Yoqabil Barakah", 2016)

Režissöör: Mahmoud Sabbagh (Saudi Araabia)

"Sarah' ja Saleemi juhtum" ("The Reports on Sarah and Saleem", 2018)

Režissöör: Muayad Alayan (Palestiina-Holland-Saksamaa-Mehhiko)