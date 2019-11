Feministeeriumi kultuurisoovitused novembris

Novembripimedus on käes. Kuu keskel algab PÖFF, mille kohta pakub soovitusi Helgi Saldo. Lisaks on hingedeaeg traditsiooniliselt ikka olnud drag alates mardi- ja kadripäevast kuni Halloweenini välja, kus vaheldumisi mõeldakse pimedaskõndijatest ja lähenevatest aastalõpupühadest. Möödunud Tallinna feministliku foorumi tuules soovitab Rebeka Põldsam õppida aktivistidelt sõnu ja tegusid.

Õpi oma keelt!

LGBTQ+ sõnavara: vaadates tagasi eelkõige akadeemilistele, aga ka teistele heasoovlikele avalikele sõnavõttudele seksuaalvähemuste teemadel, tahan meelde tuletada mõttetera Susan Strykeri raamatust "Transgender History": kui te pole päris kindel, mis sõnad parasjagu LGBTQ+ inimeste kohta kõige paremini sobivad, guugeldage ja vaadake järele! LGBTQ+ sõnavara kõige uuemad kasutusõpetused on LGBT ühingu kodulehel. Soolõime lehelt ja Feministeeriumist leiab hulga feminismimõisteid. Sarnaseid lehekülgi on igas keeles ja paljude teemade kohta, nagu kliimakriis, toitumine, vaimne tervis jne.

Ükski idee ei ole sitt!

Mare Tralla 2014. aastal. Autor/allikas: Mari Kartau/ERR

Novembri esimesel teisipäeval ja kolmapäeval õpetab Eesti kultusfeministlik kunstnik Mare Tralla kahes töötoas "Ükski idee ei ole sitt!", kuidas aktivistlikult sekkuda. Mare Tralla, kellest võiks teha mitu filmi, näitust, raamatut ja meedia-antoloogiat, ei eelda kunstinäituse programmi kuuluvasse töötuppa tulijatelt varasemat aktivismikogemust, aga ka kogenud tegutsejad on sinna oodatud! (Feministlik) kunst ja võim on sisuliselt seotud nagu moos ja puder. Tsensuuri ja avalikkuse suhteid avavaid seisukohavõtte pakub Kadi Estlandi ja Silvia Jõgeveri duonäitus "Õngitsejad" Kumu kunstimuuseumi neljanda korruse projektiruumis, mille on kureerinud Eda Tuulberg. Näituse sissejuhatuseks võiks lugeda Sirbist Sveta Grigorjeva luuletust, Enn Lillemetsa, Tanel Randeri, Terje Toomistu ja Kadi Estlandi vinjette.

Helgi Saldo filmisoovitus: Pimedate Ööde Filmifestival

Võimalik, et laiem üldsus ja filmitööstus on viimaks mõistnud, et meiegi oleme inimesed (loe: piletiostjad) või siis on heterodel lihtsalt iseendast juba nii kopp ees, aga on tunda, kuidas LGBTQ+ teemad filmides on saanud üha harilikumaks nähtuseks. See tähendab, et meie lood pole ainult mõne üksiku filmi guilty pleasure, vaid oleme pildis laiemalt. Seepärast tasub läbi kammida terve PÖFF-i kava, kui see 8. novembril täies mahus avalikustatakse.

PÖFF-i väike, aga tubli lühifilmide ja -animatsiooni kõrvalfestival PÖFF Shorts alustas eelmisel aastal LGBTQ lugudest koosneva queer-programmiga, mis on tänavu laienenud ühelt kassetilt kahele. Seekord tulevad näitamisele animatsioonid, mis keskenduvad transinimestele ajalooliste lugude kaudu, ning valik lühifilme, mille põhiteema on ikka ja jälle armastus.

PÖFF Shortsil linastub Cannes'i lühifilmi Kuldse Palmioksa võitnud Prantsuse-Kreeka lühidraama "The Distance Between Us and the Sky" laupäeval, 23. novembril Tallinnas Artise kinos ja Tartu Elektriteatris.

Helgi Saldo peosoovitus: antikapitalistlik cross-dress kodutänavatel

Nooremana ma arvasin, et ma ei leia endale iseendana Eestis kunagi neid inimesi või kohti, mida saaksin kutsuda koduks. Koduks selle sõna kõige romantilisemas tähenduses, kus armastus on tingimusteta, andestav ja võtab su laulu saatel avasüli vastu nagu Nukitsamehe.

Ühest küljest oli see kindlasti lihtsalt hirm ja enesehaletsus, teisalt aga tundus, et kogu meediast tarbitud valge lääne kultuuri näiline progressiivsus ja vabadus jääb siinses reaalsuses alati utoopiaks. Põhimõtteliselt, olla perspektiivitu põlvkonnatraumadega idaeurooplane oli jube sitt tunne.

Läks muidugi tükk aega enne, kui mulle jõudis kohale, et rahvus ja sellega kaasnev alaväärsus on tegelikult üks suur konstrueeritud mõttetus, millele ei pea oma aega ja energiat raiskama. Veel enam, kui isegi laulupidu algab rahvusliku pride'i-paraadiga, siis ainuüksi olla osa Eesti kultuuriruumist, mis on niigi ajalooliselt kokku lapitud paljudest teistest, on juba eos mega-queer.

Põhimõtteliselt võtsin oma Nuki ise avasüli vastu. Ja nii jõudsingi koju.

Sellel novembrikuul soovitan sulle su enda korraldatud kerjamispidu rahvakalendri ainetel. Fuck Halloween! Oleme vahelduseks jälle kadri- ja mardisandid.

Veel liikvel

Kaisa Ling Thingi prassing klubis Heldeke Tallinnas 9.11

Vikerruum. Genialistide klubis Tartus 9.11

Mardipäev (marti joostakse mardilaupäeval ehk 10.11) 11.11

Active Art raamatu esitlus EKKM-is 20.11

PÖFF Shortsi lühifilmikassett "Queer I: Lovebirds" Tallinnas kinos Artis ja Tartu Elektriteatris 23.11

Kadripäev (katri joostakse kadrilaupäeval ehk 24.11) 25.11

PÖFF Shortsi lühifilmikassett "Queer II: Animeeritud transajalood" Tallinnas 26.11