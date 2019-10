PÖFF näitab mässavaid filme

Näiteks jõuab esimest korda maailmas ekraanile venelanna Ksenija Ratušnaja film "Mässajatel pole paradiisi asja" – LGBT-draama, mis on vastuolus Venemaal propageeritavate ametlike väärtustega ega jõua seal tõenäoliselt ka kinolevisse. Kanada režissööri Ramin Fahrenheiti "Mõrtsukkuninganna" on 8-millimeetrisele filmilindile üles võetud arthouse-õudusfilm, mille reklaamlause ütleb kõik: "Ta tapab ja see on Super 8." Jaapanlase Naoki Murahashi "Taustanäitlejad" on pseudodokumentaal inimestest, kelleta ei saa läbi ükski suurem film – statistidest.

Kaader filmist "Kokka, kepi, killi". Autor/allikas: pressimaterjalid

Slovaki režissööri Mira Fornay absurdidraama "Kokka, kepi, killi" kujutab üht päeva pereisa Jaroslav K elust, kelle kinnisideed on seks ja söögitegemine ning ka koduvägivald. See on lugu ühest perekonnast ehk kõige vägivaldsemast ühiskondlikust rühmitusest sõjaväe ja politsei järel, nagu on öelnud autor ise. Fornay eelmine film "Minu tapjast koer" võitis Rotterdami filmifestivali peaauhinna ja Slovakkia esitas selle Oscarile.

USA režissööride Riccardo Spinotti ja Valentina De Amicise neo noir´is "Nüüd on kõik" mängib teiste seas legendaarne Anthony Hopkins.

Kaader filmist "Nüüd on kõik". Autor/allikas: pressimaterjalid

Kokku võistleb Tallinnas 15 pikka ja seitse lühifilmi – viimased on välja valinud alafestival PÖFF Shorts. Esimest korda on kõigil pikkadel võistlusfilmidel maailma-, rahvusvaheline või Euroopa esilinastus ja neid esitlevad autorid isiklikult.

Lisaks on kuus filmi kavas väljaspool võistlust. Teiste seas jõuab ekraanile iraanlase Homayoun Ghanizadehi – Eesti teatrivaatajale tuntud lavastaja – debüütfilmi "Karvased lood".

Võistlusprogramm

- "Perekond" (A Family), rež Jayden Stevens (Ukraina-Austraalia)

- "Halb mesi" (A Colmeia), rež Gilson Vargas (Brasiilia)

- "Paeluss" (Tapeworm), rež Miloš Mitrović ja Fabián Velasco (Kanada)

- "Mõrtsukkuninganna" (Killer Queen), rež Ramin Fahrenheit (Kanada)

- "Pidusöök" (Feast), rež Yunxing Nie (Hiina)

- "Kokka, kepi, killi" (Cook F** Kill), rež Mira Fornay (Tšehhi-Slovakkia)

- "Ükskord Kurbuse Mäel" (Once Upon a Time in Sad Hill), rež Rax Rinnekangas (Soome-Hispaania)

Kaader filmist "Mañanita". Autor/allikas: pressimaterjalid

- "Taustanäitlejad" (Extro), rež Naoki Murahashi (Jaapan)

- "Mañanita", rež Paul Soriano (Filipiinid)

- "Vene spliin" (Хандра), rež Aleksei Kamõnin (Venemaa)

- "Mässajatel pole paradiisi asja" (Аутло), rež Ksenija Ratušnaja (Venemaa)

- "Rongiga reisimise eelised" (Ventajas de viajar en tren), rež Ariz Moreno (Hispaania-Prantsusmaa)

- "Suparna – naine teiselt planeedilt" (Suparna), rež Sujeewa Priyal Yaddehige (Sri Lanka)

- "Turva" (Sekuritas), rež Carmen Stadler (Šveits)

- "Nüüd on kõik" (Now is Everything), rež-d Riccardo Spinotti ja Valentina De Amicis (USA-Itaalia)

Väljaspool võistlust

- "Lombaka Sükrani seiklused" (Topal Şükran'ın Maceraları), rež Onur Ünlü (Türgi)

- "Trio", rež-d Bruno Vanden Broecke, Ruth Beeckmans ja Matteo Simoni (Belgia)

- "Cat Stix. Kuidas ma ennast pilve tõmbasin" (Cat Stix), rež Ronny Sen (India)

Kaader filmist "Sõsarkond". Autor/allikas: pressimaterjalid

- "Karvased lood" (Maskharehbaz), rež Homayoun Ghanizadeh (Iraan)

- "Sõsarkond" (Sisterhood), rež Takashi Nishihara (Jaapan)

- "Atlantis" (Атлантида), rež Valentõn Vasjanovõtš (Ukraina)

Lühifilmide võistlusprogramm

- "ЮНАК", rež Georgi Stamenov (Bulgaaria)

- "Kontrapunkt", rež Ivan Koroman (Bosnia ja Hertsegoviina)

- "Isa, laps ja ema", rež Luca Arcangeli (Itaalia)

- "Metsik Will", rež Alan King (Austraalia)

Kaader filmist "Surevate kalade vaikimine". Autor/allikas: pressimaterjalid

- "Kuumarabandus", rež Edgar Morais (Portugal)

- "Ma vaene mees", rež Bastian Wilplinger (Austria)

- "Surevate kalade vaikimine", rež Vasilis Kekatos (Prantsusmaa)

PÖFF toimub tänavu 15. novembrist 1. detsembrini.