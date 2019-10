PÖFF-i põhivõistlusprogrammis on tänavu esindatud neli uut riiki

"Seda võib nimetada juba PÖFFi kaubamärgiks," ütles festivali juht Tiina Lokk. "Oleme rohkem kui teised festivalid avatud žanrifilmidele ja huvitavatele žanrilistele ristumistele. Ka viimaste aastate arengud on näidanud, et selliseid mitme žanri elementidega filme tehakse üha enam."

21 linateose seas, mis hakkavad võistlema peaauhinna pärast, on kümme maailma-, kaheksa rahvusvahelist ja kolm Euroopa esilinastust. Filme on neljast maailmajaost: kümme Euroopast, kuus Aasiast, neli Ameerikast ja üks Aafrikast. Dominikaani Vabariik, Vietnam, Kosovo ja Lõuna-Aafrika Vabariik on põhivõistlusprogrammis esimest korda.

Noorim lavastaja on 30-aastane dominikaanlane Hector M. Valdez, vanim 72-aastane venelane Konstantin Lopušanski. Kõige säravamaid auhindu, sealhulgas Berliini Hõbekaru ja San Sebastiani Kuldse Merekarbi, on võitnud Hongkongis sündinud 70-aastane USA režissöör Wayne Wang.

Lavastajana astub üles Taani näitleja Ulrich Thomsen, kes on tuntud filmidest "Perekonnapidu" ja "Kommuun", aga ka Bondi-filmist "Liiga kitsas maailm".

Kolme režissööri – iraanlanna Narges Abyari, vietnamlase Luong Dinh Dungi ja filipiinlase Jun Robles Lana – varasemad linateosed on esitatud mitteingliskeelse filmi Oscarile.

Näitlejatest on tuntuim ameeriklane Bill Pullman, kes mängib peaosa Poola filmis "Kõige külmem mäng".

Eesti kineast on panustanud Jaapani režissööri Anshul Chauhani filmi "Tagurpidi": selle on üles võtnud Max Golomidov.

PÖFF toimub tänavu 15. novembrist 1. detsembrini.

FILMIDEST LÄHEMALT

"Lendav tsirkus" (Kosovo-Albaania-Põhja-Makedoonia)

Cirku fluturues

Režissöör Fatos Berisha

maailmaesilinastus

"Lendav tsirkus", Monty Pythonit fännav teatritrupp kutsutakse Kosovo sõja ajal Albaaniasse etendusi andma. Autor/allikas: kaader filmist

Kosovo sõja ajal võtab kohalik teater, mille serblased on sulgenud, ette ohtliku teekonna Albaaniasse, et mängida seal Monty Pythonist inspireeritud lavastust "Lendav tsirkus" ja kohtuda oma iidoli Michael Paliniga. See kohati sürreaalne must komöödia on kummardus legendaarsele komöödiasarjale, mis saab tänavu 50-aastaseks. Põhineb tõestisündinud lool.

"Laura Durandi veider tagaajamine" (Kreeka)

Η Αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ

Režissöör Dimitris Bavellas

maailmaesilinastus

"Laura Durandi veider tagaajamine", kaks sõpra otsivad oma elu kiindumust, 1990ndate pornostaari. Autor/allikas: kaader filmist

Kaks muusikust sõpra sõidavad otsima oma elu armastust – Laura Durandi nimelist 1990. aastate pornostaari, kes kadus ühel hetkel jäljetult laineharjalt. Mänguline ja hoogne teekonnafilm, kus põimuvad mõistatused, lõbusad juhtumised ja otse mõistagi muusika.

"Kuldsed hääled" (Iisrael)

Golden Voices

Režissöör Evgeny Ruman

rahvusvaheline esilinastus

Nõukogude Liidus välismaiseid filme dubleerinud abielupaar emigreerub Iisraeli ja üritab seal leida oma häältele rakendust. See viib nad absurdsete sündmuste keerisesse. Vaimukas, sooja südamega tehtud draamakomöödia.

"Summutatud hääl" (Brasiilia)

Volume Morto

Režissöör Kauê Telloli

maailmaesilinastus

"Summutatud hääl", kus noor õpetaja püüab lahendada saladust, miks tema õpilane Gustavo ei räägi. Autor/allikas: kaader filmist

Noor õpetaja püüab lahendada saladust, miks tema õpilane Gustavo ei räägi. Paraku pöördub kõik tema vastu. Hea näide, kuidas teha väheste vahenditega – filmi tegevus leiab aset peamiselt klassiruumis – suurepärast põnevusdraamat. Hiilgav stsenaarium, näitlejatööd ja režii aitavad luua lummava ja mitmete ootamatute pööretega loo.

"Malpaso" (Dominikaani Vabariik)

Malpaso

Režissöör Hector M. Valdez

maailmaesilinastus

Kaks venda kolivad pärast vanaisa surma elama Malpaso-nimelisse linnakesse, mis asub Haiti ja Dominikaani piiril. Elu seal on hoopis teistsugune, vaenulik, mis ei sobi kuidagi ühe venna, ebahariliku välimusega albiino tundliku hingelaadiga. Karm, samas poeetiline, äärmiselt eheda atmosfääriga film annab hääle Dominikaani kõige tõrjutumale piirkonnale, rõhutades ühtlasi unistamise vajalikkust.

"Tagurpidi" (Jaapan)

Kontora

Režissöör Anshul Chauhan

maailmaesilinastus

Koolitüdruk Sora leiab oma vanaisa asjade hulgast sõjaaegse päeviku, kus on kirjas, et kusagile kodu lähedale on peidetud aare. Ta hakkab seda otsima. Samal ajal ilmub linnakesse tagurpidi kõndiv kodutu ullike, kellest saab ootamatult Sora ja tema isa pingeliste suhete parandaja. Müstilise allhoovusega mustvalge draama, mille on üles võtnud Eesti operaator Max Golomidov.

"Marionett" (Mehhiko)

Marioneta

Režissöör Alvaro Curiel de Icaza

rahvusvaheline esilinastus

"Marionett", kus Kuuba näitleja Ernesto, kes otsib võimalust Mexico Citys läbi lüüa, kohtub juhtumisi tänavakunstnik Beléniga. Linnaalune metroomaailm saab paigaks, kuhu saatus on kavandanud nende ootamatu kohtumise, mis keerab mõlema elu pea peale. Autor/allikas: kaader filmist

Ernesto on Kuuba näitleja, kes otsib võimalust Mexico Citys läbi lüüa. Juhtumisi kohtub ta tänavakunstnik Beleniga. Linnaalune metroomaailm saab paigaks, kuhu saatus on kavandanud nende ootamatu kohtumise, mis keerab mõlema elu pea peale. Belen tutvustab Ernestot David Torricole, kes ei kohku tagasi, kui on vaja inimeludega manipuleerida. See on mäng peeglitega, lugu, mis köidab oma karismaatiliste tegelastega esimesest hetkest alates ja kus miski pole nii, nagu tegelikult paistab.

"Kalel (15)" (Filipiinid)

Kalel, 15

Režissöör Jun Robles Lana

maailmaesilinastus

Ta on 15-aastane. Preestri poeg. HIV-positiivne. Ta peab tegema valikuid, mida ükski laps tegema ei peaks. Tundliku teemaga film võtab luubi alla vaese perekonna, ema ja tema kahe teismelise lapse elu ühiskonnas, mis ei hooli neist põrmugi ja on täis silmakirjalikkust, ebaausust ja petmist. Filipiinid on riik, kus AIDS levib teismeliste hulgas kõige kiiremini.

"Kõige külmem mäng" (Poola)

The Coldest Game

Režissöör Lukasz Kosmicki

rahvusvaheline esilinastus

"Kõige külmem mäng", Joshua Mansky (Bill Pulman) satub spioonimängu. Autor/allikas: kaader filmist

Oktoober 1962, Kuuba raketikriisi kõrghetk. USA salateenistus värbab alkohoolikust matemaatikaprofessori, endise malesuurmeistri Joshua Mansky, et ta mängiks Nõukogude Liidu suurmeistri Gavrilovi vastu. Varssavis toimuvast turniirist saab suitsukate külma sõja spioonimängule, kus kaalul on rohkem ega vähem kui inimkonna saatus. Kaasahaarav spioonitriller, mille peaosas on Bill Pullman.

"Fiela laps" (Lõuna-Aafrika Vabariik)

Fiela se Kind

Režissöör Brett Michael Innes

rahvusvaheline esilinastus

Lõuna-Aafrika, 1865. Pruuninahaline Fiela leiab kodu lähedalt valgenahalise poisi ja hakkab teda kasvatama nagu oma poega. Üheksa aastat hiljem ilmub välja perekond, kes väidab, et see on nende laps. Poiss saadetakse uude koju, kus ta kõik järgnevad aastad unistab sellest, et Fiela juurde tagasi jõuda. Hingepuudutav ajalooline draama, kus räägitakse afrikaani keelt.

"Musklimehed" (Suurbritannia)

Muscle

Režissöör Gerard Johnson

rahvusvaheline esilinastus

"Musklimehed" on pingeline ja testosteroonitaset tõstev psühholoogiline triller, mille peategelane on kõnekeskuses töötav Simon. Autor/allikas: kaader filmist

Pingeline ja testosteroonitaset tõstev psühholoogiline triller, mille peategelane on kõnekeskuses töötav ebakindel ja kohmetu Simon. Mehe argipäev on tüütult üksluine ja rutiinist pääsemiseks hakkab ta käima spordisaalis, kus kohtub Terry – hirmuäratava tegelasega, kes pakub talle oma teenuseid personaaltreenerina. Peagi hakkab Terry üha enam Simoni ellu sekkuma ja sündmused väljuvad kontrolli alt.



"Tukkuv linn" (Vietnam)

Thành phố ngủ gật

Režissöör Luong Dinh Dung

maailmaesilinastus

Üksildase lihuniku elu pöördub pea peale, kui mahajäetud majja, kus ta elab, tulevad kolm võõrast – lärmakad ja vägivaldsed mehed, kellel on kaasas noor prostituut. Luong Dinh Dungi kriminaaldraama on originaalne, kohati häiriv, kuid äärmiselt kaasahaarav ning tõestab, et tegu on Vietnami ühe silmapaistvama filmiloojaga.

"Pime palgamõrvar" (Saksamaa)

Man from Beirut

Režissöör Christoph Gampl

maailmaesilinastus

Karmikoeline triller, mille tegevus toimub Berliinis, jälgib pimeda palgamõrvari Momo elu, kes üritab pärast viimast "koristustööd" oma emotsioonidega toime tulla ja avastab end peagi hoopis põgeniku rollist. Et Berliini allilma käest eluga pääseda, peab mõrtsukas pöörduma terve hulga endiste sõprade ja ka uute vaenlaste vastu. Uue laine noir.



"Läbi musta klaasi" (Venemaa)

Сквозь черное стекло

Režissöör Konstantin Lopušanski

rahvusvaheline esilinastus

Tundmatu heategija lubab kinni maksta hirmkalli operatsiooni, mis annaks pimedale orvule tagasi nägemise. On ainult üks tingimus: tütarlaps peab temaga paari minema. Kõlab peaaegu nagu bulvarikirjandus, aga mitte apokalüptilise pasunapuhujana tuntud Konstantin Lopušanski puhul. Vaimsuse allakäik, eetilis-religioossete põhimõtete taandumine küünilisuse ja vulgaarsuse, hingetu materialismi ees omandab selles äraspidises Tuhkatriinu-loos tänapäeva Venemaast apokalüptilise ulatuse. Maksim Suhhanovi kuratlikult geniaalne roll.



"Tagasi kodus" (USA-Lõuna-Korea)

Coming Home Again

Režissöör Wayne Wang

Euroopa esilinastus

Kadunud poeg naaseb pärast pikka äraolekut aastavahetuseks lapsepõlvekoju, et valmistada surevale emale viimast korda õhtusöök. Armastus ja hoolivus lepitavad teda süümepiinade ja ajaga, mida enam kunagi tagasi ei saa. Sügavalt liigutav draama ema ja poja sidemest.



"Gutterbee – rentslimesilased" (Taani)

Gutterbee

Režissöör Ulrich Thomsen

Euroopa esilinastus

Tere tulemast Gutterbeesse! Kaks hädavaresest kauboid avavad Ameerika linnakeses saksapäraseid vorstikesi pakkuva restorani. Kohalike seas tekitab see kadedust. Nimekas näitleja Ulrich Thomsen pilab oma satiirilises komöödias Ameerika unistust. Nalja heidetakse nii globaalse soojenemise, rassismi, põllumajanduse, identiteedikriisi, homofoobia kui ka liigtarbimise üle, seda kõike saksa tantsude rütmis ja kantrimuusika helide saatel.



"Koletis" (Iirimaa)

Arracht

Režissöör Tom Sullivan

maailmaesilinastus

"Koletis", kus Connemara kalurit süüdistatakse ebaõiglaselt tapmises. Autor/allikas: kaader filmist

Aasta on 1845. Iiri suure näljahäda algus. Connemara kalurit süüdistatakse ebaõiglaselt tapmises. Ta on sunnitud põgenema, võitlema nälja ja meeleheite, aga ka laastava süütundega elude pärast, mida tal päästa ei õnnestunud. Sügav ja karge mõtisklus inimloomuse pahupoolest. Iirimaa kütkestav loodus ja kriipiv õhustik, mis jääb kauaks kummitama.

"Mustlaskuninganna" (Saksamaa-Austria)

Gipsy Queen

Režissöör Hüseyin Tabak

rahvusvaheline esilinastus

Ennast Saksamaal sisse seadnud mustlasest üksikema Ali avastab, et ainus võimalus oma lapsi toita ja diskrimineerimisest pääseda on poks, millega ta isa juhendamisel kunagi ammu tegeles. Ringist saab koht, kus ta elab välja oma sotsiaalse frustratsiooni.

"Ilma suuta tüdruk" (Türgi)

Peri: Ağzı Olmayan Kız

Režissöör Can Evrenol

Euroopa esilinastus

"Ilma suuta tüdruk" on "Mad Maxi" stiilis ulmeseiklus, millesse sattunud mässulistel puuetega noortel pole midagi kaotada. Autor/allikas: kaader filmist

Kujutlegem "Mad Maxi" stiilis ulmeseiklust, millesse sattunud mässulistel puuetega noortel pole midagi kaotada, ja nüüd viige ohtlik klaperjaht metsadesse, kus on sama võimas kiiritus nagu Tšornobõlis. Just sellist kaasahaaravat ellujäämisfantaasiat pakub hetkel ilmselt kõige andekam Türgi režissöör Can Evrenol, kes ise nimetab oma filmi süngeks postapokalüptiliseks kogupereseikluseks.



"Täiskuu aegu" (Iraan)

Shabi Ke Maah Kamel Shod

Režissöör Narges Abyar

rahvusvaheline esilinastus

"Täiskuu aegu", kus naine naitub mehega, kes satub islamismi mõju alla, muutes nende abielu põrguks. Autor/allikas: kaader filmist

Naine naitub mehega, kes satub islamismi mõju alla, muutes nende abielu põrguks. Lugu meeleheitel naistest meeste juhitud maailmas, kus väärastunud vormis ideoloogia lämmatab mis tahes inimlikkuse. Põhineb tõestisündinud lool. Mõni aasta tagasi filmi "Hingus" eest PÖFFil grand prix' võitnud Narges Abyari kauaoodatud uus film.



"Kadunud lootose õis" (Hongkong-Holland)

Weijian Lianhua

Režissöör Liu Shu

maailmaesilinastus

"Kadunud lootose õis", kus peategelase Wu Yu ema jääb auto alla ja saab surma, juht põgeneb. Noor naine asub kurjategijat otsima, et taastada õiglus ja leida hingerahu. Autor/allikas: kaader filmist

Wu Yu ema jääb auto alla ja saab surma, juht põgeneb. Noor naine asub kurjategijat otsima, et taastada õiglus ja leida hingerahu. Ta avastab budismi, kuid satub üha sügavamale sogassse vette, kus valitsevad varjatud manipulatsioonid ja korruptsioon.