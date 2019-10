PÖFFi debüütfilmide võistlus toob üheksa maailmaesilinastust

Debütantidest nimekaim on Horvaatia režissöör Jure Pavlović, kelle lühimängufilm "Piknik" võitis 2016. aastal Euroopa parima lühifilmi auhinna, mida annab välja Euroopa Filmiakadeemia. Tema esimene pikk mängufilm "Matriarh" on psühholoogiline draama, kus tütar naaseb pärast pikka äraolekut koju, et hoolitseda sureva ema eest, kelle autoritaarsus on jätnud jälje tema lapsepõlvele.

Briti režissööri Rene Pannevise "Rüüstatud" on kriminaaldraama elementidega isa ja poja lugu, mis läheneb karmikoelisele briti sotsiaalrealismi žanrile lüürilisest vaatenurgast.

Kaader Park Hee-kwoni filmist "Tuhk ja tolm". Autor/allikas: pressimaterjalid

Baltikum on esindatud Leedu režissööri Jurgis Matulevičiuse psühholoogilise draamaga "Iisak", mis avab Leedu ajaloo ebamugavaid seiku: juutide mõrvamist leedukate poolt II maailmasõja aastatel.

Lõuna-Ameerikast on pärit Uruguay režissööri Matías Ganzi must komöödia "Koera surm", milles keskklassi perekonna turvaline elu kokku variseb ja äärmuslikele sammudele sunnib, Iraani päritolu režissööri Bahman Tavoosi Boliivias filmitud poeetiline "Lillede nimed", mille tegevus keerleb Che Guevara surma 50. aastapäeva tähistamise ümber, ja Brasiilia režissööri Bernardo Barreto kohaliku kõrgklassi elu satiir "Otsija".

Kaader Bahman Tavoosi filmist "Lillede nimed". Autor/allikas: pressimaterjalid

Aasiast on võistlustules India režissööri Wanphrang K. Diengdohi "Lorni, igavene veenusk" – noir'ilik kriminaaldraama eradetektiivist, kes ajab kadunud perekonnareliikviate jälgi, peaosas Ang Lee filmist "Pii elu" tuntud Adil Hussain. Lõuna-Korea režissööri Park Hee-kwoni "Tuhk ja tolm" on budistlik draama, milles tütar matab oma ema.

Põhja-Ameerikat esindab ulmefilm, USA režissööri Cory Santilli "Öös on inimesi", mille autsaideritest peategelased päeval magavad ja öösel tegutsevad – vastupidi ühiskonnas kehtestatud kohustuslikule unerežiimile.

Kaader Jure Pavlovići filmist "Matriarh". Autor/allikas: pressimaterjalid

Kogu debüütfilmide võistlusprogrammi avalikustab PÖFF 16. oktoobril.

Pimedate Ööde filmifestival toimub tänavu 15. novembrist 1. detsembrini.