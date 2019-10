Tuntuim, kes 10 000 euro suurusele grand prix´le hakkab kandideerima, on Hongkongis sündinud USA režissöör Wayne Wang, Berliini Hõbekaru ("Suits") ja San Sebastiani Kuldse Merekarbi ("Tuhat aastat häid palveid") võitja. Tema uus film "Tagasi kodus" on liigutav draama pojast, kes saabub pärast pikka äraolekut aastavahetuseks vanematekoju, et valmistada surevale emale viimane õhtusöök.

Vene režissööril Konstantin Lopušanskil on varasemast ette näidata Varna, Madridi ja Mannheimi festivali peaauhind. Apokalüptilise pasunapuhujana tuntud 72-aastase lavastaja ("Surnud mehe kirjad", "Muuseumikülastaja", "Roll") uus film "Läbi musta klaasi" on äraspidine Tuhkatriinu-lugu tänapäeva Venemaast, kus põrkuvad kaks äärmuslikult erinevat maailmavaadet.

Türgi režissöör Can Evrenol, kelle sürrealistlik õudusfilm "Baskin" lõikas loorbereid tuntuimatel fantaasiafilmide festivalidel, linastab PÖFFil oma uut tööd "Ilma suuta tüdruk", mida autor ise nimetab süngeks postapokalüptiliseks kogupereseikluseks.

Iraani režissööri Narges Abyari eelmine film "Hingus" võitis 2016. aastal Tallinnas grand prix´ ja Iraan esitas selle Oscarile. Nüüd on iraanlanna tagasi uue filmiga "Täiskuu aegu" – naine abiellub mehega, kes satub islamismi mõju alla, muutes nende kooselu õudusunenäoks. Kodumaisel Fajri festivalil võitis film kuus auhinda, sh parima filmi oma.

Nimekas Taani näitleja Ulrich Thomsen, "Perekonnapeo" ja "Kommuuni" staar, aga ka Bondi-filmi "Liiga kitsas maailm" osatäitja, toob PÖFFile oma teise režissööritöö, satiirilise komöödia ja antivesterni "Gutterbee – rentslimesilased", milles kaks hädavarasest kauboid avavad Gutterbee nimelises Ameerika linnakeses saksapäraseid vorstikesi pakkuva restorani.

Iiri filmikunsti esindab Tom Sullivani "Koletis" – lugu inimloomuse pahupoolest Iiri suure näljahäda aastatel. Kurdi päritolu Saksa lavastaja Hüseyin Tabaki filmis "Mustlaskuninganna" elab Saksamaal elav mustlasest üksikema oma sotsiaalset tõrjutust ja frustratsiooni välja poksiringis. Hongkongi režissööri Liu Shu filmis "Kadunud lootose õis" otsib autoõnnetuses ema kaotanud tütarlaps avarii põhjustajat, üritades taastada õiglust ja leida hingerahu.

Kokku on kaheksa väljakuulutatud filmi seas kaks maailma-, kolm rahvusvahelist ja kolm Euroopa esilinastust.

Kogu põhivõistlusprogrammi avalikustab PÖFF 24. oktoobril. Pimedate Ööde filmifestival leiab tänavu aset 15. novembrist 1. detsembrini.