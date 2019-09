Tiina Lokk Ida-Virumaa filmifestivalist: tulevikus on lootus areneda ka Jõhvi ja Sillamäele

Ida-Virumaal alustava filmifestivali juhiks saab Darja Saar, kes oli kuni 2018. aastani teleanali ETV+ peatoimetaja. Ta lubas, et värske festival ei ole mõeldud mitte ainult venekeelsele publikule, vaid põhjus sinna tulla on filmihuvilistel üldiselt. "Praegu on Narvas ja Kohtla-Järvel tulnud peale uus põlvkond, hästi noored ja aktiivsed inimesed, ning lisaks filmidele on seal kohapeal oodata väga palju melu," sõnas ta.

Pimedate Ööde filmifestivali direktor Tiina Lokk sõnul alustas PÖFF kunagi just kolmest linnast ehk Tallinnast, Tartust ja Narvast, seega pole Kinoff mitte niivõrd uus festival, vaid pigem tagasiminek juurte juurde. "Kui me Narvas ära lõpetasime, siis polnud meil inimest, kes seda veaks," tõdes ta ja kinnitas, et igal pool on edu aluseks see, kui sul on kohalik inimene, kes on sellest huvitatud. "Ega me ei saa siit Tallinnast dikteerida oma maitset ja kõike sellisel kujul peale."

Kutse tagasi Narva tuli Loki sõnul aga just Ida-Virumaa poolt ning tulevikus on lootus areneda ka Jõhvi ja Sillamäele. Algselt oli Kinoff planeeritud ka Narva 2024 kultuuripealinna osana, kuid tema sõnul see festivali plaane kuidagi ei mõjuta ning Kirde-Eesti huvitab neid igal juhul. "Me tahaksime aidata kaasa selle regiooni kui fantastilise võttepaiga promomist," rõhutas ta.

Kuigi põhifookus saab Kinoffil olema Vene kinol, siis oma osa on seal ka PÖFFi programmi kuuluvatel filmidel. Tänavu on oluliseks just pereteema ning näha saab ka lühifilme, mis on tehtud Ida-Virumaal. Kinoff toimub 15. kuni 17. novembrini Narva Apollo kinos ja 22. kuni 24. novembrini Kohtla-Järve kultuurikeskuses.