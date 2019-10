PÖFFil esilinastub Elisa ja ERR-i koostöös valminud spioonisari "Reetur"

Sari "Üle noatera" valmis juba tänavu kevadel ning Elisa kliendid on saanud seda vaadata uuest voogedastuskeskkonnast Huub, vahendas "Aktuaalne kaamera". ETV peatoimetaja Marje Tõemäe selgitas, et kui Eestis on selline kaastootmisprojekt esmakordne, siis mujal maailmas on sarnaseid koostöid juba aastaid kasutatud. Ta kinnitas, et kui ühelt poolt annab selline lähenemine juurde sisulisi võimalusi, siis teisalt on põhjus ka väga pragmaatiline

"Me saame ETV-s väga hästi aru, et kui tahame vaatajale pakkuda lisaks tavaprogrammile ka midagi ägedat, siis peame leidma lisafinantseeriajd ja kaastootjaid enda kõrvale, kes mõtleksid natukene sarnaselt ja suudaksid püsida ka meie kvalitatiivses raamistikus," selgitas Tõemäe ja lisas, et kaasfinantseerimise meetod hakkab ühe rohkem moodi minema, sest tooted lähevad kallimaks ja raha jääb turul vähemaks.

Elisa TV sisuhankejuhi Toomas Ili sõnul on ka nende jaoks koostöö Rahvusringhäälinguga kasulik just kulude mõttes, kuid samas annab see võimaluse töötada koos väga professionaalse meeskonnaga. "Kui me olime siin majas ära otsustanud, et me siseneme sellesse maailma, siis tundsime, et meil on vaja ka väga tugevat ja head partnerit enda kõrvale, kellega neid asju koos toota," tõdes ta ja knnitas, et kaks projekti on koostöös ERR-iga juba käimas ning neid tuleb kindlasti juurde.

Järgmine Elisa ja ERRi koostöös valminud sari "Reetur" jõuab esmakordselt vaatajate ette Pimedate Ööde filmifestivalil, uue draamsarja võtted algavad novembri algul. Martin Alguse sõnul saab "Reeturist" näha nii tulistamist, tagajamist kui ka kassi-hiire mängu. "Meie sari algab 2004. aastal, kui Eesti võeti NATO'sse ja Vene luure huvi mitmekordistus siin ning peategelane Alfred Vint läheb omakasust ajendatuna ning solvumisest ja karjäärihimust ajendatuna koostööle Vene luurega," selgitas ta, lisades, et nende eesmärk on luua selline maailm, mis on pigem lähedal kinole kui harjumuspärasele sarjale.