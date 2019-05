Elisa toob augustis klientideni esimese originaalsarja, sama lubab ka Telia

Elisa emaettevõte Soomes on juba mõnda aega panustanud oma toodangu loomisele, vahendas "Aktuaalne kaamera". Uusim neist on seriaal "Ivalo", mis tänasest koos varasemate emaettevõtte omatoodanguga on kättesaadav ka Eesti klientidele. Augustis jõuab klientideni esimene kohalikule turule toodetud originaalsari. Koostöös ERR-iga valmiv dokumentaalfiktsioon "Üle noatera" räägib kuuest ajaloosündmusest ning loob neile alternatiivse ajaloo.

Elisa erakliendiüksuse juht Andrus Hiiepuu sõnas, et nad ei plaani hakata konkureerima Netflixiga, kes käesoleval aastal investeerib 13 miljardot oma toodangusse. "Me pigem näeme rahvusvahelisi tegijaid oma partneritega. Meie eeliseks on pakkuda põnevamat ja uuemat sisu oma vaatajatele ja olla konkrentsivõimelisem siin turul," ütles ta.

Telia on juba paar aastat omanimelise kanali vahendusel pakkunud vaatajatele näiteks kontserdi- ja spordiülekandeid, kuid ka nemad liiguvad sarjade tootmise suunas. Telia televisiooni ja multimeedia valdkonna sisujuht Birjo Kiik kinnitas, et üks seriaal tuleb sügishooajal. "Kuna leping on allkirjastamata, siis viimased detailid on lihvimisel, aga töötame ka selles suunas."

Tallinna ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus ütles, et klassikaliselt on meediaturu üheks oluliseks määrajaks kultuuriline lähedus, mis võiks olla üks telekommunikatsioonifirmade loodava sisu eelis näiteks Netflixi ees. Tema sõnul on aga veel üks oluline aspekt. "Me teame ju, et eesti meediasüsteem tervikuna kannatab teatud ressurssipuuduse all ja on pikalt räägitud sellest, et see koht, kus seda ressurssi on, on telekommunikatsiooniettevõtted," sõnas ta ja tõdes, et üldisemas Eesti meediasüsteemi arengu mõttes on ees olulised ajad.

Telekommunikatsioonifirmade tugev konkurentsieelis televisioonikanalite ees on Ibruse sõnul ka otsene kontakt tarbijaga, mis toob vahetut tagasidet nende soovide kohta.