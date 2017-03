Tekstiilikunstnike liit tunnustab 2016. aasta parimaid

10. märtsil 2017 kogunes Eesti Tekstiilikunstnike Liidu (ETeKL) kokkukutsutud žürii (Aasta Tekstiilikunstnik 2015 Erika Pedak; Aasta Noor Tekstiilikunstnik 2015 Triinu Pungits; disainibüroo Laika, Belka, Strelka sisearhitekt Krista Lepland; Eesti Kunstnike Liidu asepresident, Hobusepea ja Draakoni galerii galerist Elin Kard; Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi direktor, disainikogu kuraator Kai Lobjakas; kunstiteadlane ja kriitik Karin Paulus; tekstiilikunstnik Signe Kivi), et tunnustada tekstiilikunstnike 2016. aasta loomingut.

Aasta Tekstiilikunstniku tunnustusele esitas ETeKL-i juhatus seitse nominenti: Ehalill Halliste, Merike Männi, Aune Taamal, Reet Talimaa, Kaire Tali, Lylian Meister ja Aet Ollisaar.

Tekstiilikunstnik 2016 on Kaire Tali.

Kaire Tali pälvis tunnustuse isikunäituse „Retriit“ põhjal, mis sündis kaheaastase loomingulise puhkuse kokkuvõttena. Autor ütleb näituse kaastekstis: "Kui kaks aastat tagasi Katariina Gildi tekstiilistuudio oravarattast välja astusin, sain tunda kui väga ma muutust vajasin. Sõna retriit on minu jaoks omandanud hulgaliselt tähendusi. Tagasi tõmbumine intensiivsest suhtlemisest ja igapäevasest efektiivsetest toimetamistest lülitas mu välja argimürast ja andis hinges ruumi millelegi suuremale. Rahulik aeg iseendaga on mind tasakaalustanud."

Näitus „Retriit“ oli eksponeeritud Vana-Võromaa Kultuurikojas, Arhitektuuri- ja Disainigaleriis ning Riia Eesti Majas. Lisaks loomingule on Kaire Tali pühendunud näituste korraldaja.

Kaire Tali on lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (EKA) 1983. a tekstiili erialal, töötanud disainerina vabrikus Tekstiil ja tiraažikunstnikuna moefirmas Hame ning kavandanud tooteid ARS-i tekstiiliateljeele; on olnud ajakirjade Käsitööalbum ja Sirje koostaja ning toimetaja. Alates 1995. a vabakutseline kunstnik ja tarbekunstnike ühenduse Katariina Gild asutaja ning aktiivne liige. Kaire Tali esineb näitustel aastast 1979, on Eesti Tekstiilikunstnike Liidu juhatuse esinaine ning Eesti Kunstnike Liidu liige ja Eesti Disainerite Liidu asutajaliige. Ta kuulub erinevate põlvkondade kunstnikke ühendavasse vaibakunstnike rühma Vaba tahe.

Äramärkimist leidis Lylian Meister, kelle Arhitektuuri- ja Disainigaleriis toimunud isikunäitus „Jaam“ pälvis tähelepanu tervikliku lahenduse poolest. Samuti tõstis žürii esile Aune Taamali mitmekülgset loomingut ja esinemist erinevatel näitustel.

Aasta Noor Tekstiilikunstnik 2016 on Kärt Ojavee ja Johanna Ulfsak.

HOP galeriis toimunud näitus LIVE STREAMS on esimene osa seeriast, milles Kärt Ojavee ja Johanna Ulfsak käsitlevad looduses ilmnevaid protsesse. Näitusel eksponeeritud ligi kümne meetri pikkune käsitsi valmistatud kangas on kootud telgedel, lõng aga toonitud Jaapanist pärit kastmistehnikaga. Kangas esitles vaatajale looduse mastaapsust väikses ruumis, muutused teoses kajastasid ilmastikutingimusi reaalajas vastavalt Tallinna lahel tõusva ja vaibuva tuule tugevusele ning laine kõrgusele.

Kärt Ojavee ja Johanna Ulfsak on koostööna tekstiile arendanud alates 2013 aastast, eksperimenteerides kaasaaegsete tehnoloogiate ja traditsionaalsete tehnikatega, Live Streams oli autorite esimene ühisnäitus.

Äramärkimist leidis Hertta Võido disainilooming. Hertta Võido on 2014. aastal lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiiliosakonna ning elab ja töötab Norras ja Tallinnas, olles kudumisettevõtte Graveniid disainer. 2016. aastal asutas ta omanimelise rõivabrändi HERTTA ning osales oma kollektsioonidega Londoni ja Oxfordi moenädalal.

Elutöö preemia pälvis Milvi Thalheim.

Milvi Thalheim lõpetas Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (EKA) tekstiili eriala 1977. aastal. Seejärel on ta töötanud Tartu Kunstikombinaadi ARS tekstiiliateljee kunstilise juhina ning ettevõtete Kodu ja EKAR TRÜKK kunstnikuna. Alates 2006. aastast on Milvi Thalheim olnud tegev vabakutselise kunstnikuna, osaledes oma autoriloominguga paljudel ühisnäitustel.

Milvi Thalheim on korraldanud mitmeid isikunäitusi, neist viimane autori 70. juubelile pühendatud näitus „Tekstiilifantaasiad“ toimus 2016. aasta suvel Viinistus. Milvi Thalheim on eelkõige tuntud autorikangaste loojana, kelle söövitustrükis kangad tõid uue suuna Eesti kangadisaini.

Milvi Thalheim on Eesti Tekstiilikunstnike Liidu, Eesti Kunstnike liidu ja ON-grupi liige, ning on olnud valitud Aasta Tekstiilikunstnikuks 2006.

Aasta Tekstiilitegu 2014 on Eesti Rahva Muuseumi konverentsi- ja kinosaali lavafoon „Käbid ja kännud“, mille kavandi autorid on Eve Kask ja Anna Kaarma. Eesti Rahva Muuseumi uue hoone kunstikonkursi võidutööna valminud lavatekstiilil on visualiseeritud kümme Eestis enamlevinud puunimelist perekonnanime, teose vormistamine tekstina viitab eesti keele olulisusele eestlase identiteedis.

Žakaartehnikas kangas on kootud Leedus vabrikus Audejas, tööfailid valmistas tekstiilikunstnik Monika Žaltauskaitę-Grašienę.

ETeKL-i preemiate väljaandmist ja näitust toetavad: galerii Kunstiaken, kirjastus Varrak, Softrend.

Aasta tekstiilikunstniku ja Aasta noore tekstiilikunstniku preemia ning tunnustus Aasta tekstiilitegu on erialane tunnustus, mis antakse välja Eesti Tekstiilikunstnike Liidu (ETeKL) eestvõttel kord aastas. Preemiate väljaandmist korraldab ETeKL-i juhatus. Aasta tekstiilikunstniku preemiale kandideerimiseks valib ETeKL-i juhatus liidu liikmete seast välja kuni seitse nominenti. Aasta noore tekstiilikunstniku preemiale saavad kandideerida kuni 35-aastased tekstiilikunstnikud või –disainerid ning kandideerimiseks ei pea olema ETeKL-i liige. Aasta tekstiilitegu on tunnustus, mis antakse eelmisel kalendriaastal tekstiilikunsti või –disaini valdkonnas olulist ühiskondlik-kultuurilist mõju omanud teo või tegevuse eest, tunnustus hõlmab ka haridusalast, publitseerivat ja muud eriala arengut toetavat tegevust. Tunnustusele Aasta tekstiilitegu võivad esitada kandidaate kõik ETeKLi liikmed, tunnustuse saaja ei pea olema ETeKL-i liige.

Eesti Tekstiilikunstnike Liit on Aasta Tekstiilikunstniku preemiat välja andnud alates 1996. aastast.