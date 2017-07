Neidudekoor Leelo naasis Euroopa koorimängudelt kahe kuldmedaliga

Samas kategoorias osales peale Eesti koori veel üheksa koori Venemaalt, Iisraelist, Lätist, Kanadast ja Lõuna-Koreast.

Dirigent Külli Kiiveti sõnul on võit magus, kuna koor käib koos harva.

"Koor saab kokku kord kahe kuu jooksul laululaagris, mistõttu on iga kokkusaamine meie jaoks suur sündmus. Selline edu rahvusvahelisel festivalil näitab lauljate suurt tahet, laulurõõmu ja maksimaalset kokkuvõtmist. Õnneks sai see ka Euroopa koorimängudel kõige kõrgemal tasemel tunnustatud."

Lisaks konkursil osalemisele oli kooril au esindada Eestit 20. juulil Arena Rigas toimunud suurel laste- ja noortekooride kontserdil "Crossing the Bridges", kus esinesid parimad koorid Venemaalt, Tšehhist, Suurbritanniast, Valgevenest ja Rootsist. Kontserdist tegi otseülekande ka Läti televisioon.

Euroopa koorimängud on 2013. aastal alguse saanud koorikonkurss, mis põhineb sarnaselt maailma koorimängudele antiikolümpia ideel. Konkurssi nimetatakse Euroopa meistrivõistlusteks koorilaulus. Järgmised Euroopa koorimängud toimuvad 2019. aastal Rootsis Göteborgis.

Üle-eestiline neidudekoor Leelo on 1996. aastal Eesti Naislaulu Seltsi ja Eesti Muusikaõpetajate Liidu eestvedamisel alguse saanud noortekoor, mille eesmärk on innustada tütarlapsi üle kogu Eesti laulma neidude- ja hiljem naiskooride ridades ning esindada riiki kodus ja rahvusvahelistel konkurssidel. Koori üheks asutajaks ja peadirigendiks oli Toomas Voll. Alates 2014. aastast on koori dirigendiks Külli Kiivet.