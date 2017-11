Teatritudengid toovad lavale Molière´i „Õpetatud naised“

Lavakunstikooli 28. lennu üliõpilased on senises koolitöös kokku puutunud väga eriilmeliste materjalide ja lavastajatega, õppinud füüsilist ja visuaalset teatrit, töötanud ajalooliste allikate ja regilauluga, dokumentaalse ja omaeluloolise materjaliga. Nüüd tuuakse publiku ette maailmaklassikasse kuuluv värssnäidend lavastaja Lembit Petersoni juhendamisel, kelle jaoks on Molière (1622–1673) üks olulisemaid autoreid. Peterson on kogu oma teatrielu jooksul tema näidendeid palju kordi lavastanud, praegugi on Eesti Draamateatri mängukavas „Tartuffe“, näidend, mis tõelise ja näilise vahet vaagides seostub selgesti ka „Õpetatud naiste“ teemaga. Näiline või võltsõpetatus ei lase inimesel usaldada oma loomulikke tundeid ja tegelikke teadmisi. „Õpetatud naised“ kirjutas Molière aastal 1672. Kolm ja pool sajandit hiljem tõdeme, et tema iroonia võltsharituse ehk pealiskaudsuse, muljejätmise, edevuse ja poolikuse suhtes on kahjuks endiselt päevakohane.

Lembit Peterson: „On olnud huvitav „Õpetatud naisi“ avada ja avastada koos Lavakunstikooli 28. lennu üliõpilastega. Oleme saanud uurida baroki- ja klassitsismiajastu inimeste mentaliteeti võrdluses meie kaasaja inimeste omaga, avastada näidendi sündmustiku ja tegelaskujude abil seda, mis meie vaimse(te)s maailma(de)s sarnaneb eba- või libavaimsusele ja esitada endale küsimus: mis on tõelise vaimsuse tunnus(t)eks. Milline vaimsus, millised vaimud meie kaudu tegutsevad? Kuidas ja millest ära tunda loovat vaimu? Millele või kellele rajada oma elu?

Tegelaskujud saavad iga päevaga üha elavamaks ja mõistetavamaks kõigi oma suhete kaudu, avavad meile inimese vaimu- ja hingepüüdluste ning seeläbi inimeseks olemise ajalikke ja ajatuid saladusi. Kas meie avastusretk jätkub ka publiku saalis olles, kas see kõik ka publiku jaoks elama hakkab, saame näha ja kogeda kõikidel „Õpetatud naiste” etendustel. Meil on kolm (väga) erinevat koosseisu...“

Molière „Õpetatud naised“

Lavastaja Lembit Peterson (Theatrum)

Kunstnik Mae Kivilo (külalisena)

Valguskunstnik Andreas Altmäe

Helikujundaja Marius Peterson (Theatrum)

Liikumisjuht Tiina Mölder (külalisena)

Tõlkinud Ants Oras

Osades Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 28. lennu bakalaureuselavastus, mängivad üliõpilased Johan Elm, Kirill Havanski, Ingmar Jõela, Laura Kukk, Ingrid Margus, Jane Napp, Jaanus Nuutre, Dovydas Pabarcius, Steffi Pähn, Teele Pärn, Sander Roosimägi, Ilo-Ann Saarepera, Johannes Richard Sepping, Nils Mattias Steinberg, Jan Teevet, Ursel Tilk, Markus Truup, Joosep Uus. Kursuse juhendajad Anne Türnpu ja Mart Koldits.