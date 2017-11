Eesti arhitektid viisid Brüsselisse searasvast hoonemaketi

Bozari kultuurikeskuses särab keset tuba searasvast voolitud raudteejaamahoone makett. "Selle hoone funktsioon on olla koht, kus hoida EP maketti. Ehk selle sama maja maketti, mis on hoone kõrval," selgitas Salto Arhitektid esindaja Ralf Lõoke "Aktuaalsele kaamerale".

Salto arhitektide rasvamakett peaks panema näituse külastajad panema mõtlema turvatsoonide ja mugavustsoonide peale. Brüsseli eurokvartalil on ränk halva arhitektuuri taak, ütles Bozari arhitektuurikuraator, mistõttu otsitakse aktiivselt ideid linnaruumi inimnäolisemaks muutmiseks. "Eurokvartalit nähti linnaplaneerimise seisukohast aastaid omamoodi prügikastina. On tore, et Euroopa Liit on siin, aga me ei hooli sellest eriti, sest siin on ainult kontorid. Viimased 10-15 aastat on kohalik teadlikkus sellest tõusnud - me peame midagi tegema, sest see kohalolu on väga väärtuslik, me peaksime selle üle uhked olema. Aga me ei ole veel tulemuseni jõudnud," selgitas kultuurikeskuse Bozar kuraator Iwan Strauven.

Sille Pihlak Part arhitektidest tõi Brüsselisse puitkonstruktsiooni, mis võiks Euroopa Parlamendis viia mõtted kastist välja. "Tegemist on suure legoga, aga ta on puidust, nelja erineva tükikesega, mida saab kokku panna vastavalt vajadusele. Kui tõesti oleksid sellised fuajeed, mis ei piira, mida sa seal tegema peaksid, vaid annab võimalusi, siis ma usun, et mängulisel lähenemisel ka rahvusvaheliste suhete puhul võib tuua äkki midagi põnevat või uut," arvas Pihlak.