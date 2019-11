Pääru Oja lavastusest "Kihk": surmaga rahu tegemine on olnud huvitav asi, millele mõelda

Näitleja Pääru Oja jaoks on olnud lavastuses väga huvitav koht, kus inimene võib jõuda oma elu või sisemaailmaga sinna, et võib-olla enam ei peagi elama. "Surmaga rahu tegemine, see on olnud minu jaoks huvitav asi, millega tegelda, mille peale mõelda," tõdes Oja "Aktuaalses kaameras".

Lavastaja Peep Maasiku sõnul pakub kinosaal põnevaid lisavõimalusi. "Sellepärast, et ma väga tahan ära kasutada kinotehnilisi võimalusi, et inimesed saaksid rohkem unistada ja armastada ja sealjuures rääkida sellisest haigusest nimega HIV," ütles Maasik.

Lavastaja lisas, et lavastuseprotsess on olnud põnev ja raske, täis rõõmu, kurbust ja valu.

"Kihk" lavastaja on Peep Maasik, dramaturg Mihkel Seeder ja näitlejad Kristi Kimmel ning Pääru Oja. Esietendus toimub homme Apollo kino Ülemiste teatrisaalis.