Galerii. TEMUFI lavastus "Kihk" jõuab esietenduseni

"Lavastuses on ära kasutatud kinotehnilisi võimalusi, et inimesed saaksid rohkem unistada ja armastada ja sealjuures rääkida sellisest haigusest nimega HIV", rääkis lavastaja Peep Maasik "Aktuaalsele kaamerale".

Lavastaja Peep Maasik, dramaturg Mihkel Seeder ja näitlejad Kristi Kimmel ning Pääru Oja on kokku pannud loo kahest inimesest, kes hea meelega veedavadki oma elu värvikates fantaasiates, kuid just hall argipäev on see, mis nad teineteiseni juhatab. "See on lugu ühest kirglikust hetkest, ajutisest armastusest – kuid eks ajutised asjad tihti ongi need kõige püsivamad," ütles loo autor Mihkel Seeder.

Maasiku sõnul suudab kõige reaalsemaid, tõesemaid ja kõige kütkestavamaid kogemusi pakkuda elu ise. "Inimene eksisteerimas koos teda ümbritseva looduse, kultuuri, inimsuhetega. See on päris kogemus, see on päris elu."

Etendusi mängitakse eesti keeles venekeelsete subtiitritega.

TEMUFI on 2016. aastal loodud teatri-, muusika- ja filmimeediumiga tegelev sõprade produktsioon. Eelnevad lavalaudadel teostatud ideed on olnud "Toomas Nipernaadi", "Tom Sawyeri seiklused" ning "Lembitu – kuningas ilma kuningriigita".