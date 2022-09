Temufi uus lavastus räägib loo sotsiaalmeedia võlust ja valust

"Lavastuse sõnum lastevanematele ja õpetajatele ongi, et ükski asi ei ole iseenesest halb, kuid täiskasvanu kohus on jälgida ja kursis olla, mida noor sotsiaalmeedias teeb ja milliseid videoid üles riputab. Noorele ei tuleks anda hinnanguid, mis on hea, mis halb, vaid teda targalt suunata. Täiskasvanute enda eeskuju on hästi tähtis," lausus lavastaja Peep Maasik.

"U-Tube" näitab, mis kaasneb suunamudijaks olemisega ning kirjeldab, et noori tõmbab selle ameti poole tuntus, raha, glamuur, tasuta riided, vitamiinijoogid jms. Lillelisel suunamudija elul on aga ka varjupool, kus mäslevad küberkiusamine, internetipedofiilia, probleemid igapäevasuhtluses ja depressioon.

Laval on Kaarel Targo (Must Kast) ja Amanda Hermiine Künnapas (külaline).

Näidendi autor ja lavastaja on Peep Maasik, kunstnik Jan-Erik Sarv, helilooja ja muusikaline kujundaja Martin Aulis, videokunstnik Kevin Kohjus, valguskujundaja Kristo Kuusik ja koreograaf Tanel Ting (Kuressaare teater).

Etendused toimuvad 1.-30. novembrini üle Eesti.