Olustvere mõisas esietendus TEMUFI "Einstein ja Margarita"

Lavastuse keskmes on Einsteini (Peeter Tammearu) süümepiinad seoses tema rolliga USA eduka tuumaprogrammi realiseerimisel. Süümepiinade leevendamiseks hakkab teadlane otsima võimalusi inimkonna päästmiseks reaalseks muutunud tuumakatastroofis, mis omakorda kutsub esile keerulise psühholoogilise vahekorra Einsteini viimase armastuse, maailmakuulsa vene skulptori Sergei Konjonkovi abikaasa Margaritaga (Triinu Meriste).

"Kahevaatuselises draamas avaneb 20. sajandi geniaalseima teadlase viimase veerandi isiku- ja tööelu. Mida hakata peale teadlase vastutusega või selle piiri äratajumisega, milleni võib sinu rahumeelne avastus viia, kui oled täiesti tahtmatult selle koletise puurist lahti lasknud? Kuidas olla, kuidas käituda siis, kui džinn on pudelist väljas ning teadlased ei suuda seda enam tagasi panna?" sõnas lavastaja Peeter Tammearu.

"Pole väga kuulda, et riigimehed võtaksid praegu kuulda teadlaste, suurte maailmavaimude või kultuuri- ja kunstiinimeste arvamust selle koha pealt. See on aga see, mille üle minu meelest peaks praeguses maailmas teravalt mõtlema. Einstein unistas ülemaailmsest valitsusest, mis selliseid relvi kontrolliks. Mingil kujul on see isegi toiminud, mingi tasakaal on säilinud," lisas ta.

Aleksander Gelmani näidendi originaalpealkiri "Almar" on lühend Albertist ja Margaritast, mille tegelased endile ühiselt panid. Näidendi on tõlkinud Jaak Allik, lavastaja Peeter Tammearu, kunstnik Jaanus Laagriküll, muusikaline kujundaja Martin Aulis ja valguskujundaja Karolin Tamm.

Etendused toimuvad 8. juulist 4. augustini Viljandimaal Olustvere mõisas ning kestavad koos vaheajaga kaks tundi.