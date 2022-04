Olustvere mõisa teatrilavale jõuab "Einstein ja Margarita"

Aleksander Gelmani näidendi originaalpealkiri on "Almar", lühend Albertist ja Margaritast, mille tegelased endile ühiselt panid.

Lavastus räägib Einsteinist (Peeter Tammearu), kel on süümepiinad seoses tema rolliga USA tuumaprogrammi realiseerimisel ning võimaluste otsimine inimkonna päästmiseks reaalseks muutunud tuumakatastroofist, mis projitseerub psühholoogilisele vahekorrale Einsteini viimase armastuse – maailmakuulsa vene skulptori Sergei Konjonkovi abikaasa Margaritaga (Triinu Meriste).

"Kahevaatuselises draamas avaneb XX sajandi geniaalseima teadlase viimase veerandi isikuelu. Autor on lausa deduktiivse järjekindlusega rekonstrueeritud ühe võimaliku öö kahe inimese kohtumisest fataalseks muutuva nähtamatu jõu taustal, kus ainult suur isiksus suudab mõista vastutust kõige eelneva ning järgneva eest ning samas jääb hätta lihtsaimaga inimtunnetes," ütles lavastaja Peeter Tammearu.

"Täna küsime endilt kahjuks liigagi tihti: Kust on pärit selline maailm? Jõujoonte kujunemine sai alguse just sealt; noil aastail pooldus maailm ja praeguse kurjuse võis liikuma lükata üksainus pisike kivi, aga teame ka sama kindlalt, et Taavet peatas Koljati …"

Näidendi on tõlkinud Jaak Allik ning lavastab Peeter Tammearu. Kunstnik Jaanus Laagriküll. Helimaailma loob Martin Aulis ja valguskujundaja on Karolin Tamm.

Etendused toimuvad 8. juulist 4. augustini algusega 19.00 Olustvere mõisas, Viljandimaal.