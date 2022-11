Temufi uus lavastus "U-TUBE" uurib suunamudijate probleeme

Emily on täiesti tavaline teismeline, kes elab koos ratastooli aheldatud isaga. Emily kirg on tantsimine, kuid siis avastab ta veel midagi ahvatlevamat - ta hakkab suunamudijaks. Emily unistab kuulsusest, millega kaasnevad raha, glamuur, tasuta rõivad ja vitamiinijoogid. Pealtnäha lillelise elu telgitagustes kohtub Emily küberkiusamise ja internetipedofiiliaga, aga loo lõpp on siiski õnnelik.

Emily rollis on päriselus suunamudija ametit proovinud Amanda Hermiine Künnapas. "See on väga oluline, et selliseid lavastusi tuuakse välja, mis räägiksid sellest reaalsusest, mis praegu toimub ja mis päriselt puudutaksid meid," selgitas Künnapas ja lisas, et see lavastus ei puuduta ainult noori, vaid tegelikult puudutab ka täiskasvanuid.

TeMuFi uut noortelavastust mängitakse novembris 13 korral kõikjal üle Eesti.