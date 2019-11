Päeva video: Kanye West "Follow God"

Videos astub Kanye kõrval külalisena üles mitte mõni sagedastest koostöö-räpparitest, vaid tema oma isa Ray West. Viimasega koos sõidetakse ATV-dega mööda starwars'ilikke, kohati maaväliselt mõjuvaid kargeid lumemaastikke räpparile kuuluva 4000-aakrilise rantšo valdustes Wyomingis, USA-s.

Loo videoversioon algab Kanye isa monoloogiga, mille avab küsimus "What does it really mean to follow god?" (eesti keeles "Mida tähendab järgida Jumalat?"), mis annab aimu, et usklikele radadele on räppari viinud muu hulgas just suhete soojenemine kristlikust nõustajast isaga. Kanye on selles loos üldse oma karjääri alandlikeim, avastades kõige materiaalse taga peituvaid püsivamaid (pere)väärtusi.

"Follow Godi" pingutamatu esteetikaga ja orgaaniliselt kulgev video pakub meeldivat tasakaalu Westi hüperboolidesse kaldunud kuvandile meedias, millele mees on muu hulgas jätku andnud teadannetega kavatsusest 2024. aastal USA presidendiks kandideerida ning võtta ajutiselt oma nimeks Christian Genius Billionaire Kanye West.

Läbivalt Whole Truthi 1969. aasta lugu "Can You Lose by Following God" sämpliva loo video lõppeb Westi lühijutuga, mis kannab mõjuvat sõnumit mustade majanduslikust võimestamisest ja puudutab kõigest kolme sõnaga kogu mustade pikalt väldanud ja jätkuvalt kestvat võitlust oma koha eest USA päikese all.