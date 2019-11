Fotografiska uus näitus viib loodusthävitava plastreostuse keskele

Fotografiska Tallinna talvine avanäitus on Mandy Barkeri "Mere leiud" ("Sea of Artifacts"), kus kunstnik valutab südant keskkonna seisundi pärast ja juhib inimeste tähelepanu plasti loodusthävitavale mõjule.

Hinnanguliselt jõuab igal aastal merre enam kui kaheksa miljonit tonni plasti. Veest võib leida riideid ja kotte, mänguasju ja mööbliesemeid, millest raskemad vajuvad merepõhja, kergemad aga jäävad pinnale hulpima.

Inglise kunstniku Mandy Barkeri fotodel on esemed, mida ta on leidnud maailma eri paikades plasti kogudes ja kunstiteoseks muutnud. Tema töödes võib kohata nukukäsi ja kilekotte, jalgpalle ja kingapaelu, rõivaesemeid ja plastlilli.

Foto "Refused" Mandy Barkeri fotokogust "Soup". Autor/allikas: Mandy Barker/pressimaterjalid

"Minu roll on olla tõlk, kellel on faktid ja teadmised sellest, kui ohtlik on tegelikult meres ujuv plast, ning lisaks oskus neid teadmisi inimestele arusaadavalt edasi anda. Mida rohkem ma teadusallikatest teada saan, seda enam süveneb minus veendumus, et pean panema inimesed nägema, et meil on hädasti tarvis muutust," rääkis Mandy Barker oma näituse peamisest mõttest.

Ühisel jõul koos merebioloogide, laiema avalikkuse ja mitme keskkonnaorganisatsiooniga püüab Baker juhtida üldsuse tähelepanu looduskatastroofile, kus ookeane reostava plastprahi tõttu kannatavad tulevased põlved.

Foto "500" Mandy Barkeri fotokogust "Soup". Autor/allikas: Mandy Barker/pressimaterjalid

"Kui arvestada, et teadlased usuvad, et meres on isegi kuni 20 korda rohkem plasti kui seni arvatud, on selge, et tegelikult on meie teadmised probleemi ulatusest liiga napid. Meil on vaja palju enam uuringuid, eriti selle kohta, kuidas meres leiduv plast mõjutab inimeste tervist," selgitas Barker.

"Plastreostuse ulatus meie planeedil on ületanud kriitilise piiri. Suurem osa sellest on mikroosakeste tõttu nähtamatu ja sattunud ookeani koos prügiga. Sealt jõuab see paraku omakorda meie igapäevasele toidulauale," rääkis Fotografiska Tallinna näituste juht Maarja Loorents.

Foto "Turtle" Mandy Barkeri fotokogust "Soup". Autor/allikas: Mandy Barker/pressimaterjalid

"Kusjuures, silmale tabamatute mikroosakeste kõrval kipuvad inimesed jätkuvalt silmi kinni pigistama ookeanis hulpivate suurte prügisaarte osas. Fotografiska üks eemärk on probleemi teadlikkuse tõstmisele kaasa aidata ja loodame, et näitus "Mere leiud" just seda teebki," jätkas Loorents.

Mandy Barker on sündinud 1964. aastal ja üles kasvanud Inglismaal, Humberi jõe kaldal Hulli linnas. 2018. aastal teenis Barker National Geographic Society teadus- ja uurimistöö stipendiumi töö eest, mille abil sai ta 2019. aastal osaleda kahel ainulaadsel ekspeditsioonil: Lord Howe saarel, kus uuriti Shearwateri merelinnukoloonia kahanemist plasti allaneelamise tõttu, ning asustamata Hendersoni saarel, mida on nimetatud planeedi kõige suurema plastireostusega saareks.

Foto "Birds Nest" Mandy Barkeri fotokogust "Soup". Autor/allikas: Mandy Barker/pressimaterjalid

2017. aastal valis Smithsonian tema esimese raamatu "Beyond Drifting" 2017. aasta parimate fotoraamatute hulka. Barkeri värskeim raamat, 2019. aasta aprillis ilmunud "Altered Ocean" on fotokogu, mis kajastab ookeanide plastireostuse tagajärgi.

Näitus "Mere leiud" on Fotografiska Tallinnas avatud 2019. aasta 15. novembrist 2020. aasta 9. veebruarini.