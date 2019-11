Mandy Barker näitusest "Mere leiud": pidin looma midagi, mis tõmbab tähelepanu

Fotografiska uus näitus "Mere leiud" viib meid otse loodusthävitava plastreostuse keskele. Inglise kunstnik Mandy Barker on muutnud kunstiteosteks esemed, mida ta on leidnud maailma eri paigus plasti kogudes.

Mandy Barkeri jaoks avanes üks šokeerivamaid vaatepilte Kreekas plastmassi kogudes, kui ta nägi kitsi, kes ahmisid toidu pähe sisse hoopis prügi, vahendas "Aktuaalne kaamera". Tema töödes võibki kohata loodusest korjatud nukukäsi ja kilekotte, jalgpalle ja kingapaelu, hambaharju ja plastlilli.

Kui Barker hakkas kümme aastat tagasi prügi pildistama, sai ta aru, et lihtsalt prügipildid ei huvita kedagi, mistõttu tuligi mõelda välja trikk, kuidas probleemile tähelepanu juhtida. "Ma sain aru, et pean midagi looma, mis tõmbab tähelepanu ja paneb mõtlema," sõnas ta ja lisas, et kuigi tööd näevad ilusad välja, siis tööde allkirju lugedes saavad vaatajad aru, mida see kõik esindab.

Kliimaaktivist Kertu Birgit Anton tõdes et kui üldiselt näeme pilte koledatest randades, mis on plastikut täis, siis äkki see nüüd on see sõnum, mis aitab probleemil inimestele kohale jõuda.