Järva-Jaani vanavaramuuseumi uued hooned mahutavad vaid väikese osa museaalidest

Järva-Jaanis avati vanatehnikale keskenduvate muuseumite keskus, mille tarvis renoveeriti kunagise kutsekooli ühiselamu ja ehitati tehnika remondi- ja hoiuhall. Väärtuslikum osa vanavarast on nüüd küll katuse all, sajad museaalid ootavad aga ikka veel oma järge lageda taeva all.

Järva-Jaanis on kohaliku vabatahtliku tuletõrjeseltsi esimehe Tuve Kärneri eestvedamisel vanavara kogutud 20 aastat, vahendas "Aktuaalne kaamera". 15 aasta eest sündis aga üle Eesti tuntud vanatehnika varjupaik, kus aga üha paisuva kollektsiooni korrastamiseks, säilitamiseks ja eksponeerimiseks seni võimalused puudusid. Kahjuks ei mahu aga ka nüüd, kui muuseumi käsutuses on kaks uhket hoonet, kõik museaalid varju alla.

Muuseumikompleksi eestvedaja Tuve Kärneri sõnul said nad tänu uutele hoonetele varju alla 32 masinat, kuid eksponaate on neil kokku 521. "Lihtne matemaatiline tehe ütleb, kui palju peaks veel miljoneid tarvis olema, et kõik nad saaks varju alla."

Uude viilhalli koondati need masinad, mis on millegi poolest erilised. "Eriti just need masinad, mis on ehitatud meistrimeeste kätetööna ehk siis iseehitatud tehnika," ütles Kärner ja mainis, et viilhalli ühes otsas on renoveerimise- ja remondihall, kus saab igapäevaseid remonditöid teha. "Samas saame ka noortele näidata, kuidas vana nõukaajal kasutuses olnud tehnikat remoditakse."

Teises majas ehk vanatehnikamuuseumide keskuses, on suurt rõhku pandud sellele, et tehnikahuvilisel oleks Järva-Jaani asja aasta ringi.