Järva vald viib oma 13 raamatukogu ühtse juhtimise alla

Järva vallavolikogu esimees Jüri Ellram ütles ERR-ile, et peamine sisuline muutus raamatukogude jaoks ongi see, et vald viib need ühtse juhtimise alla ja selleks luuakse üks juhataja koht, kes kogu valla raamatukogude süsteemi haldama hakkab.

Praegu on vallas 13 raamatukogu ja alates 1. jaanuarist 2020 jätkavad Ahula raamatukogu, Albu raamatukogu, Ambla raamatukogu, Käravete raamatukogu, Aravete raamatukogu, Imavere raamatukogu, Järva-Jaani raamatukogu, Kareda valla raamatukogu, Karinu raamatukogu, Koeru raamatukogu, Käsukonna külaraamatukogu ja Päinurme raamatukogu tegevust Koigi raamatukogu uue nime all – Järva vallaraamatukogu.

Ühinemislepingu järgi jätkub raamatukoguteenuse pakkumine senistes asukohtades ehk ükski raamatukogu oma uksi ei sulge.

Ühtegi koondamist selle ümberkorraldusega ei kaasne, kinnitas Ellram. Tööajad vaadatakse küll üle, aga see on tema sõnul laual alles lähitulevikus. Ühegi juhi kohta 13 raamatukogust ümberkorralduse tõttu samuti ära ei kaotata, kuid see, kuidas üksikute raamatukogude juhtide tööd paremini korraldada, jääb uue juhi välja mõelda.

"See muutub sarnaseks Järvamaa keskraamatukoguga, mis kogu sealse kaadriga toimetab. Praegu on kõigil Järva valla 13 raamatukogul eraldi juhid. Ühtset poliitikat kujundama hakkava inimese leidmiseks tuleb konkurss ja leitakse inimene, kes hakkab seda tegema," lisas Ellram.

Peamine ootus uuele süsteemile on tema sõnul see, et füüsiliselt peaks töö paremaks muutuma. "Kogu hakatakse paremini kasutama, raamatufondid oleksid ühtsed, võimalik oleks korraldada omavahelist koostööd ja koolitusi."

Vastasel juhul peaks seda tegema mõni ametnik, märkis Ellram. "Aga miks ei võiks olla üks raamatukogu juhataja, kes on kompetentne, neid teemasid haldab ja oskab neid asju kohapeal paremini korraldada."