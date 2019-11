Polina Solotowizki lavastusest "Goodbye Berlin": sellel lool ei ole õnnelikku lõppu

Vene Teatri väikeses saalis esietendub muusikaline noortelavastus "Goodbye Berlin", mis põhineb Saksa kirjaniku Wolfgang Herrndorfi menuromaanil "Tschick", millest on vändatud ka film ja mis on tõlgitud 27 keelde.

Eesti lugejate ette jõudis raamat 2018. aastal pealkirja all "Miks me varastasime auto", vahendas "Aktuaalne kaamera". Lavastaja Polina Solotowizki paigutas aga kahe nooruki seiklusterohke rännaku maantee asemel garaažiboksi ning põimis lavastusse ohtralt muusikat.

Lavastaja ise kasvas üles Saksamaal, mistõttu on nii loo meeleolu kui teismeliste tegelaste vaated elule talle hästi tuttavad. "Sellel lool ei ole õnnelikku lõppu, kuid see, mis seal toimus, avab peategelase perekonnas seni alla surutud poole," tõdes ta ja rõhutas, et nii teismelised kui kõik inimesed üldiselt peaksid õppima mitte kõike peitma ja alla suruma, vaid tooma välja probleemid," ütles Polina Solotowizki.