Karin Alliku teatrisoovitus: "Surmkindlad asjad siin elus"

See pole maailma kõige traditsioonilisem pere, aga kes on enne lugenud huvitavat näidendit traditsioonilisest perest? "Hamlet", "Macbeth", "Kuningas Lear", "Richard III" jpt teised tõestavad, kuivõrd elujõuline on läbi ajaloo olnud ebatraditsiooniliste perede traditsioon.

Bovell on, selgub, seega vägagi traditsiooniline näitekirjanik. Lavastaja Andres Noormets nii traditsiooniline pole. See vast teebki lavastuse huvitavaks. Kuulake Karin Alliku soovitust, aga otsustage ise.

10. novembri "Teatrivahi" saates rääkisid Lea Tormis, Hedi-Liis Toome, Madis Kolk ja Meelis Oidsalu Pärnu Endla / Kinoteatri lavastusest "Pidusöök", Draamateatri suurlavastusest "Võrk" ja Kinoteatri teatrifilmist "Aasta täis Draamat". Saade on järelkuulatav siit.