Andro Kööp leidis positiivsuse grafitikunstist

Kunstnik Andro Kööbi uus isikunäitus "See linn on minu" valmis spetsiaalselt Vabaduse galerii jaoks. Inspiratsiooni selle jaoks leidis ta aga grafitikunstist ja selle positiivsusest.

Kööp sai inspiratsiooni grafitist ja tänavakunstist ning teda inspireeris just tänavakunstile omane väljendusvabadus. Eelkõige on tema värsket loomingut mõjutanud sotsiaalromantiline grafiti suurtes kunstipealinnades. Tööd on värviküllased, kolmemõõtmelised ja peegeldavad suurlinlikku mässavat ilu.

"Need lõuendid on kunstiks rikutud. Ehk rikkumise meetod, kus on suvaliselt värvi visatud, plökerdatud, plötsitud ja hõõrutud. Pintsli puudutust siit eriti ei leia," rääkis Kööp "Aktuaalsele kaamerale". "Võib-olla see ongi kõige olulisem, et mu maalid ei tahtnud enam lõuendile mahtuda ja nad tahtsid tulla kõvasti seinast ettepoole," selgitas ta seda, miks tema tööd seina tasapinnast ettepoole ulatuvad.

"Selle näituse inspiratsioon pärineb grafiti-vandalismist, aga tegelikult näen ma selle vandalismiakti taga loovat alget. Sama alget, mis on koopamaalingutel. Ma näen väga palju positiivsust ja olengi võtnud selle positiivsuse grafitimaailmast. Kui Banksy on sotsiaalkriitik tänavakunsti tõlgendajana, siis mina olen sotsiaalromantik," lisas Kööp.