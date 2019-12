Vabaduse galeriis avati kolme kunstniku ühisnäitus "Musta augu kuma"

Vabaduse galeriisse on kogutud kolme kunstniku teosed, mis keset väljas valitsetav suurt hämarust moodustavad näituse "Musta augu kuma". Näitus sai alguse kaks aastat tagasi Marje Taska graafilisest seeriast "Hommage Stephen Hawkingile".

Kuraator Reet Varblane ütles "Aktuaalsele kaamerale", et algusest peale oli selge, et näitusel peab kosmilise musta augu kõrval tegelema ka selle mõiste metafoorse tähendusega psüühhilise seisundi tähistajana. "Seetõttu on näitusel ka Eva Labotkini seeria," sõnas ta.

Näituse kolmas osaline on soomlane Jukka Värelä ruumiinstallatsiooniga "Ime", mida võib samuti võtta illustratsioonina üleminekule ühest universumist teise.

"Musta augu kuma" on Vabaduse galeriis avatud kuni 8. jaanuarini.