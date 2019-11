Lavale jõuab lavakunstikooli 29. lennu ja Draamateatri koostöölavastus

Maksim Gorki kirjutas näidendi 1905. aastal, vaid 36-aastasena vanglas istudes. Gorki peegeldas näidendiga seda, mis teda parasjagu ühiskonna juures vaevas – valitsev ülekohus ja süvenev ühiskondlik lõhe.

Näidendi peategelased on vene intelligendid, kes üritavad keset ühiskondlikku lõhestumist seista aadete ja suuremate väärtuste eest äsja alanud 20. sajandil teha teadust, luua kunsti ning armastada.

"Ma tunnen seda vastutust, mis mul noortega on ja ma tunnen endas ka mingisugust küpsemist. Ma olen seda vastutust püüdnud endas kanda pühadustundega," rääkis Uusberg "Aktuaalsele kaamerale".

"Selle kõige olen ma algusest peale enda ellu valinudki, et noortega kohtuda. See kohtumine olnud südantsoojendav ja ilus. Selles näidendis on midagi, mis on minu meelest hästi tähtis," lisas ta.

"Meeste ja naiste vaheline erinevus ei ole ehk peamine fookus, vaid pigem tooksin esile proletariaadi ja aristokraatia vahekorra, mis põrkus ning millest omal ajal tuli mäss ja ülestõus Venemaal. Aga see on väga sarnane sellele, mis meil praegu toimub," tõdes lavakunstikooli tudeng Oskar Punga.