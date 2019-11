See on lugu noorest naisest, kes avastab ennast luuremängude keskelt ja peab tegema valiku, mis lõikab ta igaveseks ära tema eelmisest elust. Isiklikke arhiivimaterjale, vaatlevat dokki ja taaslavastusi kasutades elustab film 1970ndate lõpu, millesse on põimitud ootamatult uude ning tundmatusse maailma sisenenud noore naise väga isiklikud mälestused.

1978. aastal sai Riia Ülikooli tudeng Ieva Lesinska võimaluse sõita New Yorki, külla oma diplomaadist isale, kes töötas ÜROs Nõukogude Liidu delegatsiooni kosseisus. Ühel päeval teatas isa talle, et kavatseb paluda Ameerikas poliitilist varjupaika ning pakkus Ievale selget valikut: võtta takso, sõita Nõukogude Liidu saatkonda ja anda ta üles reeturina või jääda tema juurde ning mitte kunagi näha enam oma ema või kodumaad. Ieva otsustas jääda.

