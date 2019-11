Galerii. Estonia teatris esietendub multimeediaballett "Alice Imedemaal"

Koreograaf Gianluca Schiavoni ühendab oma lavastuses tantsukunsti ja Lewis Carrolli jutustuse. Schiavonile esitas "Alice Imedemaal" lavastamise väljakutse kunagi sõber.

"See on keeruline. Lugu on väga kuulus. Väga palju tegelasi. Väga palju eri maailmu ja hullumeelseid hetki. Aga võtsin väljakutse vastu ja tegime selle ära," sõnas Schiavoni. "Ja ausõna – tulemus on imeline," rääkis Schiavoni kolmapäeval "Ringvaatele".

Multimeediaefektidega ballett valmis 2017. aastal San Carlo teatrile ja Eesti Rahvusballett on selle teose teine esitaja maailmas. Estonia balletijuht Linnar Looris rääkis, et kogu Alice'i lugu on toodud tegelikult Tallinna vanalinna ja tehtud Eesti vaatajale seeläbi kodusemaks.

"Sellist balletti, mis on nii palju multimeediaga rikastatud, ei ole minu mäletamist mööda Estonia laval veel olnud," ütles Looris.