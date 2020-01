Pildid: Eesti Rahvusballett kuulutas välja uued solistid

Möödunud aasta augustis Estonias tööd alustanud Eesti Rahvusballeti kunstiline juht Linnar Looris nimetas ametisse neli solisti ning ühe nooremsolisti. Uuteks solistideks said 2019. aast​a MyFitnessi tantsuauhinna laureaat Andrea Fabbri, äsja Schiavoni fantaasiaballeti "Alice Imedemaal" nimiosas debüteerinud Ketlin Oja ning endised rühmatantsijad Francesco Piccinin ja Laura Maya. Nooremsolistina alustas tööd endine rühmatantsija John Rhys Halliwell.

"Andrea Fabbri on publikut liigutanud suurepäraste emotsionaalsete rollidega, samuti on Ketlin Oja astunud julgelt vastu suurtele osatäitmistele ning teinud seda kogu hingest ja täieliku pühendumusega," ütles Looris ja tõdes, et Francesco Piccinin on tantsija, kes on silmapaistvalt arenenud ning teinud oma esimesed edukad ülesastumised Printsi rollis. "Laura Maya on sirgunud meie artistide seast lühikese aja jooksul väga mitmekülgseks solistiks, kes suudab mõjuvalt tantsida nii klassikalistes kui ka jutustavates ballettides, John Rhys Halliwelli hindan kõrgelt eeskätt puhta tantsutehnika poolest."

Lisaks äsja ametisse nimetatud artistidele on Eesti Rahvusballeti koosseisus esitantsijad Alena Shkatula, Anatoli Arhangelski, Kealan McLaughlin, Luana Georg ning Sergei Upkin, solistid Heidi Kopti, Jevgeni Grib, Marika Muiste, Marta Navasardyan ja Nanae Maruyama ning nooremsolistid Marita Weinrank, Oliver Jahelka ja Patrick Foster.