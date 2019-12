Olari Elts: ERSO on praegu tippvormis tänu eelmiste peadirigentide heale tööle

Orkestri direktor Kristjan Hallik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Olari Eltsi kandidatuuri paljude teiste tippdirigentide kõrval toetas nii orkester kui peadirigent Neeme Järvi. "Olari eltsi senine koostöö ERSO-ga on olnud väga viljakas ja tugev," sõnas ta.

ERSO uus peadirigent Olari Elts sõnas, et ERSO juhatamine on olnud tema jaoks alati eriline. "Ühest küljest lihtsam ja mõnes mõttes ka eksootiline, kui saab omast kodust jalutada siia saali ja töötada eesti keeles," mainis ta ja lubas, et jätkab ERSO tugevuseks olevat klassikalise muusika rada. "Nagu tellitult on järgmine aasta Beethoveni aasta."

Klassika kõrval peab Olari Elts oluliseks aga ka uue muusika tellimist. "Loodame seda Eesti heliloojate ringi laiendada, et me osaleksime oluliste teoste esiettekannete tellimisel," ütles Elts ja nentis, et rahvusorkester on praegu tippvormis tänu eelmiste peadirigentide heal tööle. Sellelt pinnalt on tema sõnul ka hea edasi liikuda.