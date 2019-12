Andres Lõo avaldas uue lühialbumi "The Feeling"

Andres Lõo on viimasel ajal avaldanud palju ambient-muusikat, andnud välja "Seto Dub" singli Sex Tags Amfibia plaadifirma alt, ilmutanud Holy Motorsi Lauri Rausiga halloween'i EP "Hour of the Wolverine" (2019, Phantom Platform) ja lisaks on kuulajate ette jõudnud ka kahe filmi originaalmuusika albumid ("Taarka" ja "Deemonid",)

Lisaks sooloprojektile on Andres Lõo tuntud ka bändidest Faun Racket, Holy Motors, Luarvik Luarvik ja Opium Flirt. Lõol on ka oma saade "Fantoomraadio" IDA Raadios ja teeb vahel ka "Fantaasiat" Klassikaraadios.

Kuula plaati: