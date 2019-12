Mall Nukke kunstinäitusest valmis lühifilm

Möödunud nädalal Haus galeriis avatud Mall Nukke näitusest "Metamorfoosid" on kokku pandud lühifilm, kus Nukke räägib oma maailmast ise.

Kunstnik räägib aailmast, kus meist keegi ei ole see, kes ta oli eile ega ka see, kes ta oli mõni või mõnikümmend aastat tagasi. Parafraseerides kunstnikku: muutumised on nagu pärlikeeks põimunud hetked, kus iga eelmine kogemus loob järgmise ja viimane saab üheks esimesega.

Mall Nukket insipireeris meteoriit. Mingitpidi on sellest kosmilisest energiakumast saanud aegu ühendav mõttejada, kus ühe pildi maailm liigub teise ning kus muutumised ja teisenemised on ühtemoodi loomulikud osad nii kunstis kui ka elus.

Mall Nukke (s. 1964) on graafik, maali- ja installatsioonikunstnik, kelle loomingut läbivad fotorealism, popkunstile iseloomulikud jooned ning iroonia. Nukke, kes lõpetas Eesti kunstiakadeemia 1992. aastal graafikuna, on Eesti kunstnike liidu, Eesti maalikunstnike liidu ja Eesti vabagraafikute ühenduse liige.

Näitus jääb avatuks kuni jõulupühadeni.